快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來遭熊襲擊導致死傷的事件增加，而負責驅熊的獵人工作權卻不受重視。 示意圖／ingimage
日本近來遭熊襲擊導致死傷的事件增加，而負責驅熊的獵人工作權卻不受重視。 示意圖／ingimage

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

北海道獵友會砂川分會的資深獵人受訪時直言，有些意外其實能避免，「像羅臼岳事件，如果能更早處理出沒的熊，就不會釀成悲劇。尤其遊客隨手餵食最糟，當地人絕不會這麼做」。他還批評，一般登山客空手進入山林等於毫無防護，「電力公司員工要進入林區時，規定一定要有獵人同行，因為前提就是『熊一定會出現』」。

但獵人所承擔的危險，與所得到的報酬遠遠不成比例。他透露一天的補助只有8000日圓（約台幣1650元），常常連油錢都不夠，沒有勞保或任何保障，多數獵人都抱著「一半為了社會、一半為了自己」的信念硬撐。更嚴重的是法律壓力，他本人在2018年受市府委託參與驅熊時，被指控朝民宅方向開槍，最後遭撤銷持槍許可，如今還在法院打官司。

至於一般人若在山區遇到棕熊，該如何應對？他提醒，絕對不要大聲喊叫或用喇叭、鞭炮等方式驚嚇，否則熊可能因慌亂而直接攻擊。正確方式是保持冷靜，觀察熊的行動，不要刺激，讓牠自然離開，「重點是不要讓熊亢奮或失控」。隨著棕熊攻擊事件頻傳，日本社會不得不正視獵人制度與人熊共存的課題。獵人承擔的危險與微薄酬勞之間的落差，更凸顯這場衝突背後的沉重矛盾。

獵人 棕熊 動物 北海道

延伸閱讀

玻璃貴到能買房、抵十年份高級鰻魚！怕你看不懂 日水族館浮誇警告爆紅

男性請育嬰假創紀錄！日本企業為「育兒員工」紓壓 開爸爸料理課

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

停駛列車引300人深夜暴動！鐵道迷搶拍衝入車道 驚動日本警方

相關新聞

日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

快樂星期一 南韓擬設新制料促進單日消費15億美元

為刺激內需經濟，南韓政府正在評估導入「快樂星期一」制度，也就是將部分國定假日改為統一星期一放假，預估可促進全國單日消費支...

大阪世博開幕130天遊客破1500萬人 比2005年愛知世博早17天

2025世界博覽會營運單位「日本國際博覽會協會」21日表示，大阪世博的遊客截至20日為止已突破1500萬人，開幕後第13...

Z世代書包排滿娃娃！吊飾掛出百億商機 專家指3因素帶動風潮

根據日媒「FNN」報導，日本高中生和孩童之間，正流行一股「掛滿吊飾」（jarajara）的風潮。學生把各種娃娃、鑰匙圈和小飾品掛在書包或背包上，有女學生甚至掛了11個娃娃在書包上，走在路上非常吸睛。

如何檢視女性政治人物？看見性別與族群文化的多重結構

近年來，不論是在台灣還是國際社會，都可以看到越來越多女性投身政治，其中更不乏保守派的女性。在認可身分政治意義之下，批判右派女性政治人物有時確實具有挑戰，亦即如何在「認可女性現身」與「女性身體不代表性別意識」兩者之間如何平衡。儘管我們確實希望看到更多女性投身政治，但也必須清楚知道，從柴契爾到梅洛尼，右派的女性政治人物上台往往不代表女性權益上升，反而可能是傷害。

佛羅倫斯古絲綢工廠 傳承跨世代絕美手藝

走進隱身佛羅倫斯的「古絲綢工廠」，宛如穿越時空，原應收藏在博物館的中世紀織布機，仍每日運轉著，依靠織工代代相傳的技藝，延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。