日本棕熊攻擊頻傳…獵人曝驅熊背負高風險 待遇「油錢都不夠」

根據日媒「NEWS POST 7」報導，北海道及其他地區近來棕熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。7月在福島町，一名五十多歲男子清晨送報途中遭襲擊身亡；8月於知床半島羅臼岳，又有二十多歲登山客喪命。隨著人類生活範圍與野生動物棲地日漸重疊，驅趕棕熊的工作落在獵友會的獵人肩上，但這份高風險工作背後，卻隱藏低待遇與法律爭議的難題。

北海道獵友會砂川分會的資深獵人受訪時直言，有些意外其實能避免，「像羅臼岳事件，如果能更早處理出沒的熊，就不會釀成悲劇。尤其遊客隨手餵食最糟，當地人絕不會這麼做」。他還批評，一般登山客空手進入山林等於毫無防護，「電力公司員工要進入林區時，規定一定要有獵人同行，因為前提就是『熊一定會出現』」。

但獵人所承擔的危險，與所得到的報酬遠遠不成比例。他透露一天的補助只有8000日圓（約台幣1650元），常常連油錢都不夠，沒有勞保或任何保障，多數獵人都抱著「一半為了社會、一半為了自己」的信念硬撐。更嚴重的是法律壓力，他本人在2018年受市府委託參與驅熊時，被指控朝民宅方向開槍，最後遭撤銷持槍許可，如今還在法院打官司。

至於一般人若在山區遇到棕熊，該如何應對？他提醒，絕對不要大聲喊叫或用喇叭、鞭炮等方式驚嚇，否則熊可能因慌亂而直接攻擊。正確方式是保持冷靜，觀察熊的行動，不要刺激，讓牠自然離開，「重點是不要讓熊亢奮或失控」。隨著棕熊攻擊事件頻傳，日本社會不得不正視獵人制度與人熊共存的課題。獵人承擔的危險與微薄酬勞之間的落差，更凸顯這場衝突背後的沉重矛盾。