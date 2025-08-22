南韓濟州查扣2名中國遊客 疑用無人機偷拍海軍基地
南韓濟州警察廳周四（8月21日）表示，兩名中國人日前因涉嫌使用無人機非法拍攝濟州海軍基地被扣查。
韓聯社報導，濟州警方以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由，逮捕兩名30多歲中國籍男女，正進行調查。兩人涉嫌8月19日下午5時許在濟州道西歸浦市的江汀海軍基地附近，使用無人機非法拍攝軍事基地，被轄區部隊執勤人員發現。
警方接獲報案後趕赴現場並扣查兩人。據悉，兩人當時供述稱「沒有意識到自己的行為是非法的」。警方表示，將基於兩人的手機和無人機記憶卡分析事件原委，之後再決定是否將其逮捕等。
