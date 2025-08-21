英國申請庇護件數創新高 1年多達11萬餘件

今天公布的官方數據顯示，英國接獲創紀錄的庇護申請件數。英國政府正因將數以千計移民安置到旅館，而面臨與日俱增壓力。

法新社報導，根據英國內政部公布的資料，截至今年6月為止的1年內，英國共接獲11萬1084件庇護申請，創2001年開始統計以來任何12個月期間最高紀錄。

移民是英國目前存在的棘手問題。工黨籍首相施凱爾（Keir Starmer）面對反移民煽動家法拉吉（Nigel Farage）領導的極右派英國改革黨（Reform UK）攻勢，正顯得難以招架。

針對把尋求庇護者安置在飯店的做法，聲勢暴漲的英國改革黨正不斷對工黨政府加強施壓。然而這種做法是在中間偏右的保守黨先前執政時達到高峰。

根據英國內政部的資料，今年6月底時被安置在旅館的移民有3萬2059人，較1年前增加8%，但當時施凱爾才將要上任，且這數字與2023年9月底的高峰5萬6042人相比已顯著降低。