2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑
伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決。
法新社報導，伊朗大多數處決都在監獄中執行。公開處決通常針對引發強烈憤怒的罪行。
省級司法首長阿西亞比（Heydar Asiabi）向司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online）表示，這起最新的絞刑於黎明時分在科爾德庫伊（Kordkuy）的犯罪現場公開執行。
米贊線上報導，這名遭處極刑的男子，是因去年底持獵槍殺害一對夫妻與一名年輕女子被定罪。
根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體表示，伊朗執行死刑人數僅次於中國。
聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）上個月呼籲伊朗停止執行死刑，指出今年上半年已通報612人遭處死，「處決執行激增，令人擔憂」。
伊朗當局回覆，死刑僅限用於「最嚴重罪行」。在伊朗，謀殺、強暴、通姦及部分毒品犯罪均為死罪。
根據伊斯蘭律法，「與真主為敵」和「在世上作惡」也可處死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言