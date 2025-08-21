2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑

伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決。

法新社報導，伊朗大多數處決都在監獄中執行。公開處決通常針對引發強烈憤怒的罪行。

省級司法首長阿西亞比（Heydar Asiabi）向司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online）表示，這起最新的絞刑於黎明時分在科爾德庫伊（Kordkuy）的犯罪現場公開執行。

米贊線上報導，這名遭處極刑的男子，是因去年底持獵槍殺害一對夫妻與一名年輕女子被定罪。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體表示，伊朗執行死刑人數僅次於中國。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）上個月呼籲伊朗停止執行死刑，指出今年上半年已通報612人遭處死，「處決執行激增，令人擔憂」。

伊朗當局回覆，死刑僅限用於「最嚴重罪行」。在伊朗，謀殺、強暴、通姦及部分毒品犯罪均為死罪。

根據伊斯蘭律法，「與真主為敵」和「在世上作惡」也可處死刑。