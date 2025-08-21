快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導
伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決。示意圖／Ingimage
伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決。示意圖／Ingimage

伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決。

法新社報導，伊朗大多數處決都在監獄中執行。公開處決通常針對引發強烈憤怒的罪行。

省級司法首長阿西亞比（Heydar Asiabi）向司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online）表示，這起最新的絞刑於黎明時分在科爾德庫伊（Kordkuy）的犯罪現場公開執行。

米贊線上報導，這名遭處極刑的男子，是因去年底持獵槍殺害一對夫妻與一名年輕女子被定罪。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體表示，伊朗執行死刑人數僅次於中國。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）上個月呼籲伊朗停止執行死刑，指出今年上半年已通報612人遭處死，「處決執行激增，令人擔憂」。

伊朗當局回覆，死刑僅限用於「最嚴重罪行」。在伊朗，謀殺、強暴、通姦及部分毒品犯罪均為死罪。

根據伊斯蘭律法，「與真主為敵」和「在世上作惡」也可處死刑。

伊朗 死刑 司法 人權 國際特赦組織

延伸閱讀

藍委推無期徒刑分級制 學者憂「恐成漫長死刑」需擬配套機制

民調：58%美國人認為聯合國成員國應承認巴勒斯坦國

亞洲盃男籃／頂住紐西蘭反撲 伊朗奪季軍

亞洲盃男籃／44分血洗伊朗 澳洲挺進冠軍戰對決中國

相關新聞

外食族別踩雷 餐廳老闆揭內幕「3類料理別吃」：食物中毒炸彈

對廣大外食族而言，吃壞肚子恐怕是集體記憶之一。一名女網友貝斯（Julia Besz）表示，她一名餐廳老闆朋友透露，外食族最好避開餐廳提供的...

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

搭飛機出國旅遊是許多人安排休假的選項之一，不過可能大部分民眾都難以適應狹小的機艙，必須頻頻換姿勢捱過飛行時光。英國一名...

2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑

伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決

愛胡思亂想？ 心理師告訴你「這些表現」可能是焦慮症

焦慮是面對壓力與不確定性時的自然反應，小至工作簡報，大至向心愛的人求婚，都可能觸發；通常在事件結束後，「緊張」的感覺就會隨之消退。然而，有時焦慮感會持續，甚至愈來愈強烈，甚至連完成日常任務都很困難，那或許就已經成為身心疾病。

日老翁疑遭熊襲擊致死 警調查逮「真兇」竟是無業兒持刀弒父

日本近日頻傳熊攻擊人事件，秋田縣大仙市一名93歲老翁日前被發現倒臥家中死亡，身上有傷，起先被懷疑是遭熊攻擊。然而時隔一天...

英超「億元先生」到曼城棄將：格拉利什的王子沉浮記

英超新的賽季展開，剛剛結束的夏季轉會窗口讓許多球隊陣容出現巨大變動，其中一樁引起關注的交易，是曼城（Manchester City）邊鋒傑克．格拉利什（Jack Grealish）租借到艾佛頓（Everton）——現年29歲的格拉利什曾經是英格蘭備受矚目的足球新星，但他的職業生涯卻充滿起伏。他起步於家鄉球隊阿斯頓維拉（Aston Villa），閃耀整個球場，後來在2021年以破紀錄的1億英鎊天價轉會費加盟曼城，卻有很長一段時間拿不出與身價相符的表現；賽場外他愛玩、愛喝酒的浪子形象則更讓他飽受非議，如今他尋求新的開始，球迷仍在等待，這位曾經的球場王子，能夠找回過去的靈氣嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。