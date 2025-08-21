恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

搭飛機出國旅遊是許多人安排休假的選項之一，不過可能大部分民眾都難以適應狹小的機艙，必須頻頻換姿勢捱過飛行時光。英國一名物理治療師湯姆林森（Bethany Tomlinson）表示，飛行途中如果蹺腳，恐怕會增加罹患深層靜脈血栓風險。

根據「每日郵報」報導，研究顯示，大約10%的英國成年人有關節問題，飛行途中礙於機艙座位狹小，許多人會選擇蹺腳來放鬆筋骨。不過，物理治療師湯姆林森呼籲，飛行途中應避免在座位上蹺腳，「因為這會影響血液流動，並增加深層靜脈血栓（DVT）的風險」。

湯姆林森建議，可以保持雙腿抬高，並採取不同的放鬆姿勢，「如果前方座位下方有腳踏板，請利用它讓雙腿稍微抬高」。此外，她也提到可以讓身體靠在椅背上支撐脊椎，藉此放鬆肩膀的肌肉。

面對長途航班，湯姆林森表示，旅客可以每1至2個小時活動筋骨，透過伸展頸部、旋轉肩膀和抱膝等在座位上即可完成的動作，促進身體血液循環，降低深層靜脈血栓風險。