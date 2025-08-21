印度文物修復師拼湊歷史 保存跨世紀城市記憶

快訊

中央社／ 新德里21日綜合外電報導

印度首都新德里的1間溫控室內，文物修復師正在仔細拼湊珍貴的歷史文件及文物，以拯救這些無可取代的歷史片段。這些文物提供一扇獨有窗口，讓人們能夠一窺新德里的過去。

法新社報導，在新德里的甘地夫人國家藝術中心（Indira Gandhi National Centre for the Arts，IGNCA），專家辛苦努力讓毀損的地圖及照片復原。這些文物能幫助人們追溯新德里如何發展成如今住著3000萬多人的廣闊巨大城市。

他們的工作有助人們對於新德里這座有多元信仰的大都會產生更細緻的了解。新德里有數千年歷史，經歷過一波又一波的移入人口與變遷。

甘地夫人國家藝術中心文物保存實驗室主任潘迪亞（Achal Pandya）表示：「我們正在保存記憶。沒有記憶的國家什麼都不是。」

他們正在修復的最珍貴文物之一，是由約250張圖組成的威爾森勘查地圖集（Wilson Survey maps）。這些地圖是由1名英國殖民地官員在1910至1912年間繪製，主要描繪舊德里，也就是蒙兀兒帝國（Mughal）在17世紀時建造的有牆首都，稱為沙賈汗納巴德（Shahjahanabad）。

由於這些脆弱的文件長年疏於保護，已變得更加容易受損；加上新德里的氣候不利保存，有潮濕雨季、酷熱夏季和寒冷冬季更迭，讓當地堪稱全球最嚴重空汙無法排除，使得這些文物的狀態雪上加霜。

工作人員表示，若不是2022年開始進行修復，這些文物恐怕已經毀損殆盡。

文物 印度 新德里

