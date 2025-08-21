日老翁疑遭熊襲擊致死 警調查逮「真兇」竟是無業兒持刀弒父

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本近日頻傳熊攻擊人事件，秋田縣大仙市一名93歲老翁日前被發現倒臥家中死亡，身上有傷，起先被懷疑是遭熊攻擊。然而時隔一天，調查人員把矛頭指向與死者同住的51歲兒子，經訊問後，19日以涉嫌謀殺將他逮捕。

集英社Online報導，案發18日上午，死者進藤藤義的妻子出門購物，下午1點左右返家時，驚見丈夫倒在一樓臥室、渾身是血，隨即報警。

當時與父母同住的兒子進藤藤行也在家。他最初向警方供稱「沒注意到任何異狀，也沒聽見父親聲音」。然而在偵訊過程中，警方逐步掌握證據，查獲多把疑似作案用的刀，懷疑進藤藤行弒父。藤行則在19日晚間承認行兇被正式逮捕，犯案動機仍在調查。

附近鄰居表示，死者就讀名校早稻田大學，在東京都立高中任教多年，同時也是「蝦蘭花」的研究權威。大約30年前，由於兒子生病、身體狀況不好，一家人從東京搬回秋田。自那之後，兒子幾乎沒工作過，大部分時間都把自己關在家裡。

鄰居表示，進藤父子關係非常糟，「他們的家庭糾紛在村裡比偶爾出現的熊更有名」，「大家都知道老進藤是個教育狂，對孩子特別嚴厲」。

日本近年熊出沒頻率大增，是警方最初誤判的原因。警方表示，嫌犯並未刻意偽裝，是第一時間到場的救護人員根據傷口深度與範圍，推測可能是熊造成，才導致警方一度對外發布「熊襲警戒」。

根據日本環境省統計，至2024年3月底的12個月內，共有219人遭熊襲擊，創下新高，其中6人死亡。今年7月，甚至有一名送報生在住宅區被棕熊咬死。

隨著人口老化、農地荒廢，熊棲地不斷向人類生活區域逼近。因應攻擊事件攀升，日本政府已放寬獵熊規定，讓民眾更容易捕殺。近期已有數千頭熊遭獵人捕捉或擊斃。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

