飯店房卡別插回「卡套」 資安專家爆1風險：入住後最好立刻丟掉

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人住飯店時，會順手把房卡插回標示房號的卡套中。示意圖／ingimage

不少人住飯店時，會順手把房卡插回標示房號的卡套中，但美國旅遊與安全專家提醒，這個看似理所當然的小動作，卻可能把自己暴露在風險之中，實際上，這等同於把「鑰匙」和「門牌號碼」一起交到陌生人手中。

美國北極星集團（North Star Group）創辦人、資深安全顧問盧伍（Daniel Loo）接受《Reader's Digest》採訪指出一旦房卡與房號同時遺失，有心人士便能輕易潛入你的房間，他強調：「保密房號，是個人安全的基本步驟。」

盧伍解釋，多數高級飯店會訓練櫃台人員不說出房號、改用書寫方式，正是為了避免資訊外洩，即便是跟朋友在大廳或酒吧提到房號，也可能被潛在犯案者聽見、加以利用。

他建議旅客，入住時應記住房號後立即丟棄卡套，避免拍照保存，以免手機遺失或遭駭客入侵時，讓他人輕易取得資訊；此外，前往房間途中應避免分心滑手機，開門前觀察環境與逃生出口，進入後務必鎖上主鎖與輔助鎖；離房時，記得先透過貓眼查看門外，再掛上「請勿打擾」牌，營造房內仍有人的假象。

