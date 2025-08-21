快訊

愛胡思亂想？ 心理師告訴你「這些表現」可能是焦慮症

聯合新聞網／ 綜合報導
災難性思考會讓人過度解讀事件，進而導致焦慮。示意圖，非當事人。圖／ingimage
災難性思考會讓人過度解讀事件,進而導致焦慮。示意圖,非當事人。圖／ingimage

焦慮是面對壓力與不確定性時的自然反應，小至工作簡報，大至向心愛的人求婚，都可能觸發；通常在事件結束後，「緊張」的感覺就會隨之消退。然而，有時焦慮感會持續，甚至愈來愈強烈，甚至連完成日常任務都很困難，那或許就已經成為身心疾病。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國諮商與心理治療協會（BACP）的註冊治療師帕特森（Clare Patterson）近期受訪，分享了幾項可能是心理疾病的症狀，其中最常見的就是「災難化思考」。

帕特森說，「災難化思考」就是常常專注在可能出錯的事上，或一直想著完全無法控制的未來事件。舉例來說，焦慮症患者可能因胡思亂想失眠，擔心完全不會發生的事：「如果我失業了怎麼辦？要是我付不起房貸怎麼辦？我會不會流落街頭？」這樣的思考模式會讓人預設最壞的情況，伴侶可能幾個小時沒回訊息，患者就聯想到「他出車禍了」、「他要離開我了」。

除了災難化思考，若是有下列情況，也很可能是焦慮症的症狀：

莫名的恐懼感：沒有明確的恐懼事件，但總覺得壞事會發生。

自我批判：因為前述狀態認為自己有問題，花時間批評自己「太敏感」、「反反覆覆」。

優柔寡斷與完美主義：焦慮讓人覺得自己怎麼樣都不夠好，導致就連小事都無法做決定。

身體緊繃與坐立不安：焦慮的心情會反應在身體上。

帕特森表示，除了尋求醫療協助之外，患者也可以發展一套自己的應對機制。像是正面積極的自我對話、練習呼吸調節，在社交場合尋找熟面孔增加安全感等，都是有效放鬆的方法。

愛胡思亂想？ 心理師告訴你「這些表現」可能是焦慮症

焦慮是面對壓力與不確定性時的自然反應，小至工作簡報，大至向心愛的人求婚，都可能觸發；通常在事件結束後，「緊張」的感覺就會隨之消退。然而，有時焦慮感會持續，甚至愈來愈強烈，甚至連完成日常任務都很困難，那或許就已經成為身心疾病。

