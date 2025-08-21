聽新聞
0:00 / 0:00
愛胡思亂想？ 心理師告訴你「這些表現」可能是焦慮症
焦慮是面對壓力與不確定性時的自然反應，小至工作簡報，大至向心愛的人求婚，都可能觸發；通常在事件結束後，「緊張」的感覺就會隨之消退。然而，有時焦慮感會持續，甚至愈來愈強烈，甚至連完成日常任務都很困難，那或許就已經成為身心疾病。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國諮商與心理治療協會（BACP）的註冊治療師帕特森（Clare Patterson）近期受訪，分享了幾項可能是心理疾病的症狀，其中最常見的就是「災難化思考」。
帕特森說，「災難化思考」就是常常專注在可能出錯的事上，或一直想著完全無法控制的未來事件。舉例來說，焦慮症患者可能因胡思亂想失眠，擔心完全不會發生的事：「如果我失業了怎麼辦？要是我付不起房貸怎麼辦？我會不會流落街頭？」這樣的思考模式會讓人預設最壞的情況，伴侶可能幾個小時沒回訊息，患者就聯想到「他出車禍了」、「他要離開我了」。
除了災難化思考，若是有下列情況，也很可能是焦慮症的症狀：
莫名的恐懼感：沒有明確的恐懼事件，但總覺得壞事會發生。
自我批判：因為前述狀態認為自己有問題，花時間批評自己「太敏感」、「反反覆覆」。
優柔寡斷與完美主義：焦慮讓人覺得自己怎麼樣都不夠好，導致就連小事都無法做決定。
身體緊繃與坐立不安：焦慮的心情會反應在身體上。
帕特森表示，除了尋求醫療協助之外，患者也可以發展一套自己的應對機制。像是正面積極的自我對話、練習呼吸調節，在社交場合尋找熟面孔增加安全感等，都是有效放鬆的方法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言