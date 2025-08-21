今年7月60萬名台灣人衝日本過暑假「創單月新高」 陸客迅速回溫中

日本觀光局（JNTO）20日公布數據，在中國大陸遊客的帶動下，今年7月赴日觀光客達343.7萬人次，創7月單月歷史新高，其中有60.4萬台灣人到日本，也締造單月最多紀錄。

今年夏天日本各地酷熱，持續持續出現攝氏35度以上高溫，不減外國人遊興。日本經濟新聞報導，從國家與地區來看，中國旅客最多達97萬4500人。

累計1月至7月，陸客到日本占全部遊客的23%。雖然仍低疫情前2019年的30%，已比2024年的19%增加。日本政府原擔心與「南京事件」電影（描寫南京大屠殺的電影《南京照相館》）上映，會導致反日情緒升溫，目前看來尚未出現負面影響。陸客比去年同期增25%。

由於航空公司新開航線或增班，台灣旅客人數刷新單月歷史紀錄，美國、法國、印尼遊客也刷新7月紀錄。整體而言外國觀光客較去年同月增加4.4%，但7月大災難的「預言」導致部分地區旅客不敢前往日本，香港17.6萬人次，比去年同期大減36.9%；南韓減10.4%，不過67萬8600人依舊排第二高。

日經指出，累計1到7月赴日旅客2495萬5400人，若維持這個節奏，2025年全年可能突破4000萬人次。不過，日本國內對「觀光公害」憂慮升高，參議院選舉中，外國人問題也成為爭論焦點之一。