今年7月60萬名台灣人衝日本過暑假「創單月新高」 陸客迅速回溫中

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
在中國大陸遊客的帶動下，今年7月赴日觀光客達343.7萬人次，創7月單月歷史新高。路透
日本觀光局（JNTO）20日公布數據，在中國大陸遊客的帶動下，今年7月赴日觀光客達343.7萬人次，創7月單月歷史新高，其中有60.4萬台灣人到日本，也締造單月最多紀錄。

今年夏天日本各地酷熱，持續持續出現攝氏35度以上高溫，不減外國人遊興。日本經濟新聞報導，從國家與地區來看，中國旅客最多達97萬4500人。

累計1月至7月，陸客到日本占全部遊客的23%。雖然仍低疫情前2019年的30%，已比2024年的19%增加。日本政府原擔心與「南京事件」電影（描寫南京大屠殺的電影《南京照相館》）上映，會導致反日情緒升溫，目前看來尚未出現負面影響。陸客比去年同期增25%。

由於航空公司新開航線或增班，台灣旅客人數刷新單月歷史紀錄，美國、法國、印尼遊客也刷新7月紀錄。整體而言外國觀光客較去年同月增加4.4%，但7月大災難的「預言」導致部分地區旅客不敢前往日本，香港17.6萬人次，比去年同期大減36.9%；南韓減10.4%，不過67萬8600人依舊排第二高。

日經指出，累計1到7月赴日旅客2495萬5400人，若維持這個節奏，2025年全年可能突破4000萬人次。不過，日本國內對「觀光公害」憂慮升高，參議院選舉中，外國人問題也成為爭論焦點之一。

陸客 日本經濟

父權社會認定女性具有特定的樣貌、必須服從特定的期待、實踐特定的義務、擔任特定的角色、做特定的事。厭女情結的用意就在於,透過獎勵那些符合期待的樣貌與行為,以及懲罰那些不合規定的女性,進而約束、管理、貶抑女性,讓女性「安分守己」,不敢也不想逾越父權社會的權力結構,進而繼續維持男性的地位、權力、既得利益。

日本觀光局(JNTO)20日公布數據,在中國大陸遊客的帶動下,今年7月赴日觀光客達343.7萬人次,創7月單月歷史新高,...

瑞典北部城市基魯納一座113年歷史的教堂19日啟動遷移至新市區,由於工程浩大以及教堂具重要精神象徵,遷移過程在網路完整直...

香港出現「置業斷代」年輕人不買房的問題,日本恰恰相反。日本大都市房市、租金雙漲,年輕人對汽車與名牌興趣淡薄,但積極投入房市。現在每3個年輕家庭就有1戶擁有自己的房,自有率為有統計以來最高。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動前進日本,19天內擄獲大批日本民眾的心。有人為吉祥物a-We二創漫畫...

韓媒今個月接連報導,調查發現,南韓前總統尹錫悅夫人金建希與「高人」們的關係及迷信程度遠比外界想像...

