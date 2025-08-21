百年建築搬家！瑞典基魯納教堂遷移 吸引上千名民眾觀賞

瑞典北部城市基魯納一座113年歷史的教堂19日啟動遷移至新市區，由於工程浩大以及教堂具重要精神象徵，遷移過程在網路完整直播，吸引上千名觀眾收看，當地也舉行數天慶祝活動，紀念歷史性的一刻。

基魯納（Kiruna）位在瑞典北部，是瑞典北極圈中最大的城市，也是瑞典重要的礦區，市區在2004年因受採礦出現安全問題，市民如何與礦區共存議題受到關注。

2022年基魯納在原來市區3公里以外的地方，規劃了新市區，並計畫將舊市區遷移到新地點。在市中心遷移中，有許多具有歷史價值與精神象徵的建築物被完整保留並整棟遷移到新市區，基魯納教堂就是其中一個。

基魯納教堂建於1912年，在1950年被瑞典人票選為最喜歡的建築。

基魯納教堂寬約40公尺，高35公尺，重量達672公噸。此次遷移的距離是5公里。教堂內部做了加固措施，管風琴與祭壇畫都跟沒有拆卸下來，跟著教堂一起移動。加固支架與梁柱加上教堂本身的重量高達1250公噸。

教堂被放置在大型液壓平板拖車上，根據瑞典電視台（SVT）報導，教堂下方一共有224個輪子同時在滾動。整個移動的過程由作業員用遙控器操控，整個教堂就像一輛超大型遙控車以時速0.5公里的速度緩慢前進。

從19日上午當地時間8點開始，下午5點工班下班後，教堂停駐在路上過夜，20日上午繼續工程，至當地時間下午2點40分左右到達新的地點。

負責遷移工程的瑞典礦業集團（LKAB）除了工程之外，也在基魯納舉辦各種相關活動，從17日開始就有包括路跑、演唱會、教堂禮拜、美食廣場等活動，許多觀光客湧入當地，見證教堂遷移。

遷移現場也開放民眾觀賞，瑞典電視台更是派出32架攝影機，全程直播遷移工程。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）也在20日到達基魯納教堂遷移現場，他表示，這座教堂有特殊意義，可以遷移保留很不簡單。他樂見未來城市與礦業可以持續共同發展。

遷移工程歷經8年準備，耗資超過5億瑞典克朗（約合新台幣15.8億元），雖然受到各界矚目與慶祝，但有部分當地人認為，基魯納為了全瑞典工業發展做出重大犧牲，而礦業對於當地的環境與原住民薩米人的生計造成強烈衝擊。在這場遷移中，很多人忘記基魯納教堂需要遷移都是因為礦坑不斷擴張所造成。

基魯納教堂到達新地點之後還要將其放到新建的地基，加上各種後續工程，預計會在2026到2027年之間重新對外開放。