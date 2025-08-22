Z世代書包排滿娃娃！吊飾掛出百億商機 專家指3因素帶動風潮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
學生把各種娃娃、鑰匙圈和小飾品掛在書包或背包上，成為一種風潮。 路透
根據日媒「FNN」報導，日本高中生和孩童之間，正流行一股「掛滿吊飾」（jarajara）的風潮。學生把各種娃娃、鑰匙圈和小飾品掛在書包或背包上，有女學生甚至掛了11個娃娃在書包上，走在路上非常吸睛。

受訪學生笑說，雖然包包變得更重，但「看起來更好玩，每天上學心情都不一樣」。甚至有人表示，「就算學校禁止，我還是會繼續掛」。對年輕人來說，挑選吊飾不只是消費，更是一種表達自我的樂趣。這些商品多半落在一千日圓左右（約新台幣200元），零用錢就能負擔，讓孩子也能跟上這股流行趨勢。

這股潮流也帶動相關產業的發展。日本玩具協會統計，扭蛋市場從2020年度的380億日圓（約新台幣78億元），一路成長到2024年度的1200億日圓（約新台幣247億元），四年間暴增超過三倍。吊飾種類愈來愈多，從卡通角色、動物造型到「復古」元素應有盡有。地方吉祥物也搭上熱潮，例如鹿兒島以櫻島為靈感設計的「マグニョン（Magunyon）」吊飾，2025年的銷量已是前一年的兩倍。

專家分析，這股「掛滿吊飾」的風潮，背後至少有三個原因。首先是「推し活（oshikatsu）」風行，許多年輕人希望隨身帶著偶像或喜愛的角色，展現喜好，也容易找到同好互動。其次是校規趨於寬鬆，越來越多學校允許學生透過吊飾展現自我。最後則是「復古風」再度流行，父母可以和Z世代的孩子一起分享。

在觀光地區，這股風潮也帶動周邊經濟效應。觀光協會人員就指出，當看到旅客把當地吉祥物吊飾掛在包包上時，會覺得特別開心。許多地方特色商品因此熱賣，觀光收入也跟著增加。現在在包包上掛滿吊飾已成為許多年輕人日常生活的一部分，也是「讓每天變得更有趣」的小心機。這股潮流將繼續發揮影響力，在未來掀起另一波消費熱潮。

