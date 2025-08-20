29名日籍詐欺犯柬埔寨遭拘禁 日警押送返國
日本愛知縣警方派出約80名搜查人員前往柬埔寨辦案，將被關在當地一處詐欺據點的29名日本人押送回國。29人以涉嫌詐欺未遂，今天下午被移送途中在包機內全遭警方逮捕。
日本放送協會（NHK）報導，搜查人員表示，被逮捕的29名日本人年齡介於10幾歲到50幾歲。今年5月，這群人當中有人涉嫌假冒警察打電話企圖向一名60幾歲的人詐財，但未得逞。
這29人今年5月被關在靠近泰國邊境的柬埔寨西北部城市巴比（Poipet）一處疑似是詐欺據點的地方。
日本時間今天上午10時30分（台灣時間9時30分），29人在日警的安排下，從柬埔寨首都金邊的收容設施搭乘巴士到機場，中午過後搭乘包機飛往日本。在押送途中機艙內，日警將這29人以涉嫌詐欺未遂全部逮捕。
這架包機於下午5時30分左右抵達日本的中部國際機場。29名嫌犯被移送至愛知縣內的警察署（警局）。
搜查人員表示，這些人涉嫌打電話進行電信詐騙。詐騙據點是由會講中文的約8人管理。
日警隨後將積極調查，分析在當地扣押的電腦與手機，以查明海外為據點的詐騙集團全貌。
