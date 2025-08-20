快訊

「We TAIWAN」擄獲日本民眾 觀眾直呼：這裡就是台灣館

中央社／ 台北20日電
文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動20日順利落幕，實體活動19天展期內吸引了20萬人次參加。文化部提供／中央社
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動前進日本，19天內擄獲大批日本民眾的心。有人為吉祥物a-We二創漫畫，或因此想來台灣，也有觀眾結合大阪世博經驗直呼「這裡就是台灣館」。

文化部主辦We TAIWAN，自5月正式以a-We角色宣告台灣即將響應世博盛會，周邊商品在活動前便持續熱銷，活動期間造成搶購潮，許多日本民眾更會來到實體活動場域與a-We裝置拍照打卡，線上也可見許多人為其創作漫畫、插畫等。

此次台灣團隊各自帶來多元活動，涵蓋工藝、藝術、戲劇、文學、電影等。文化部今天發布新聞稿表示，許多人驚訝於台灣文化科技的進展，有體驗完「黃翊與庫卡」口述影像版的觀眾說，「不管是聽得到、聽不到、看得到、看不到的人都能享受、都被充分考慮到」。

有看完台灣電影的觀眾寫下留言：「我衷心希望，台灣明亮、溫暖、善良的文化，以及人們平和而努力的生活能夠永續下去。」還有日本布袋戲迷用AI寫了布袋戲詞，當來自台灣的新勝景團員特別唸給她聽後，日本戲迷激動流下眼淚。

主創團隊之一、文化科技展演製作行政總統籌吳季娟分享，有高達8成以上的觀眾都是首次接觸台灣展演，有一名一天連看4部VR作品的觀眾說，「謝謝你規劃那麼多展演，讓我真的感受到不一樣的台灣」。看見觀眾更想去瞭解或期待去台灣，「我想這應該就是We TAIWAN在世界規劃主辦大型展會的主要目的」。

「台灣光譜」策展統籌林昆穎則說，身為台灣人，他一直記得最珍貴的文化力量就是先相信，不是等到被世界看見才開始說話。We TAIWAN是邀請世界走進台灣的行動。當聽見觀眾說：「這不是一場展覽，是一場理解台灣的旅程」這一刻他便知道，「我們做對了一件事，台灣文化不只被看見，而是被相信了」。

文化部表示，We TAIWAN以最開放的姿態及多樣的選擇，歡迎所有人各取所需，看見台灣文化的各個面向，讓許多從世博夢洲園區過來的觀眾說，「這裡就是台灣館」。

