快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

身邊親信全法師？尹錫悅夫婦遭爆超迷信 「巫術治國」爭議再起

香港01／ 撰文／洪怡霖
南韓前總統尹錫悅（左）與妻子金建希（右）。圖／歐新社
南韓前總統尹錫悅（左）與妻子金建希（右）。圖／歐新社

韓媒今個月接連報導，調查發現，南韓前總統尹錫悅夫人金建希與「高人」們的關係及迷信程度遠比外界想像的深入。

根據《朝鮮日報》和《京鄉新聞》，機器人寵物進口企業代表徐成彬（音譯）透露，他曾在首爾與金建希會面並為其批算生辰八字，稱她有「女王命格」，而尹錫悅則是「王的命格」，令人震驚。

報導指，更引人注目的是被稱為建真法師的全成培（音譯），2014年尹錫悅因抗命風波被貶至大邱高等檢察廳時，金建希曾秘密拜訪求助。全成培當時給出神秘預言：「大邱被琵瑟山環繞，山中藏有四個『王』字，意味著將擒獲三王後成為第4王。」

這一預言後來似乎應驗，尹錫悅先後把朴槿惠、李明博兩位前總統送進監獄，最終自己當選第20屆總統。

2021年10月，作為國民力量黨總統候選人參加廣播辯論會的尹錫悅，當時手上寫有漢字「王」，也被深陷迷信爭議風波。

報導指，不僅擔任金建希旗下Covana Contents公司的顧問，還在尹錫悅競選團隊擔任要職，曾充當統一教與青瓦台之間的「通道」，傳遞鑽石項鍊、香奈兒（CHANEL）手袋等貴重禮品，並受托遊說政府支持統一教在柬埔寨的湄公河開發項目。

傳媒披露，全成培經營的法堂長期偽裝成餐廳，常常有財閥、政要和司法界高層出入。

特檢組7月15日對全成培法堂進行扣押搜查，8月6日傳喚金建希到案說明，當天對金建希的調查持續約4小時後結束。獨立檢察組之後在記者會上表示，他們圍繞非法介入選舉、介入國民力量黨地選候選人公薦等疑點訊問金建希，但她就大部分指控行使沉默權。

金建希18日在被捕後進行的第二次傳喚調查中，大體上繼續行使拒絕陳述權。

延伸閱讀：

白宮證實特普會或最快下周舉行 特朗普：俄烏同意的可能性非常大

美俄峰會｜特朗普：將安排普京晤澤連斯基 籲烏克蘭達成協議

文章授權轉載自《香港01》

南韓 迷信 尹錫悅 朴槿惠 青瓦台

相關新聞

身邊親信全法師？尹錫悅夫婦遭爆超迷信 「巫術治國」爭議再起

韓媒今個月接連報導，調查發現，南韓前總統尹錫悅夫人金建希與「高人」們的關係及迷信程度遠比外界想像...

墨西哥路邊驚見6具頭顱！凶嫌用布條包人頭 照片曝光超驚悚

墨西哥中部19日驚傳血腥命案。普埃布拉州（Puebla）與特拉斯卡拉州（Tlaxcala）交界公路上，有民眾發現6具遭斬...

壓力太大、高工時 南韓青年紛離開首爾

愈來愈少青年留在城市追夢！外媒近日報導，南韓首都首爾近來年輕人愈來愈少，雖然首爾有大企業與看似無限的可能，江南區、弘大區等地看來都相當熱鬧，但許多本國年輕人擠在狹小的出租屋，加上高工時、競爭壓力大，南韓年輕人開始追求生活品質、而非所得。

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。

免除借書逾期罰款！德州男子暖心歸還奶奶借超過82年圖書

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

物聯網的霸主？「中國製造2025」戰場早開打

美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。