身邊親信全法師？尹錫悅夫婦遭爆超迷信 「巫術治國」爭議再起
韓媒今個月接連報導，調查發現，南韓前總統尹錫悅夫人金建希與「高人」們的關係及迷信程度遠比外界想像的深入。
根據《朝鮮日報》和《京鄉新聞》，機器人寵物進口企業代表徐成彬（音譯）透露，他曾在首爾與金建希會面並為其批算生辰八字，稱她有「女王命格」，而尹錫悅則是「王的命格」，令人震驚。
報導指，更引人注目的是被稱為建真法師的全成培（音譯），2014年尹錫悅因抗命風波被貶至大邱高等檢察廳時，金建希曾秘密拜訪求助。全成培當時給出神秘預言：「大邱被琵瑟山環繞，山中藏有四個『王』字，意味著將擒獲三王後成為第4王。」
這一預言後來似乎應驗，尹錫悅先後把朴槿惠、李明博兩位前總統送進監獄，最終自己當選第20屆總統。
2021年10月，作為國民力量黨總統候選人參加廣播辯論會的尹錫悅，當時手上寫有漢字「王」，也被深陷迷信爭議風波。
報導指，不僅擔任金建希旗下Covana Contents公司的顧問，還在尹錫悅競選團隊擔任要職，曾充當統一教與青瓦台之間的「通道」，傳遞鑽石項鍊、香奈兒（CHANEL）手袋等貴重禮品，並受托遊說政府支持統一教在柬埔寨的湄公河開發項目。
傳媒披露，全成培經營的法堂長期偽裝成餐廳，常常有財閥、政要和司法界高層出入。
特檢組7月15日對全成培法堂進行扣押搜查，8月6日傳喚金建希到案說明，當天對金建希的調查持續約4小時後結束。獨立檢察組之後在記者會上表示，他們圍繞非法介入選舉、介入國民力量黨地選候選人公薦等疑點訊問金建希，但她就大部分指控行使沉默權。
金建希18日在被捕後進行的第二次傳喚調查中，大體上繼續行使拒絕陳述權。
