快訊

獨／高雄左營巷弄傳槍擊命案 1男遭行刑式槍決頭頸中彈當場斃命

國北教大體育系爆霸凌…教練身分曝光 校方：不再續聘

黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

日本住宿越來越貴！旺季訂房難下手 短期出租成家庭旅遊救星

聯合新聞網／ 綜合報導
家庭旅遊的住宿費用是一項重要支出。 圖／ingimage
家庭旅遊的住宿費用是一項重要支出。 圖／ingimage

根據日媒「Financial Field」報導，今年暑假不少計畫旅行的人打開訂房網站時，都被高漲的價格嚇到。隨著觀光需求復甦、日圓貶值，以及人事和電費成本高漲，日本飯店房價持續上升，連商務旅館一晚也動輒破2萬日圓（約新台幣4106元）。雖然空房不少，但「太貴住不起」正成為許多旅人的困擾。

因此，短期出租的旅宿平台如Airbnb成了新選擇。許多住宿價格落在一人8000至1萬2000日圓（約新台幣1642元到2463元），比飯店便宜將近一半。若往近郊找，更能找到每晚約1萬日圓的住宿，還有整棟房屋可供多人同住，對家庭或團體特別實用。相較飯店的房型固定，這類住宿選擇更多元，訂房也較容易。

Airbnb之所以能便宜，與營運結構有關。飯店必須支付員工、設備維護等固定成本，旺季更容易拉高房價，而短租住宿由個別房東訂價，競爭激烈，價格自然更具彈性。此外，部分房源還有長期住宿折扣或清潔費已包含在總價中，住得越久，每晚平均價格反而更划算。

對初次嘗試的人來說，只要注意查看房東和住宿的評價內容、房間內照片是否完整、總價是否含額外費用和清潔費用，以及取消規則，就能大幅減少疑慮。

在物價高漲的時代，若能把思維從「住不起飯店」轉換成「換個住宿方式」，就能找到舒適又省錢的旅遊方案。

Airbnb 住宿 訂房 日本 出國旅遊

延伸閱讀

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

沖繩驚見比鯊魚兇猛「海中惡霸」！恐追咬潛水者 專家：夏季攻擊性更強

在機場留意廣播！搭機遇「超賣」有賺頭 自願改航班謝禮超優

只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

相關新聞

日本住宿越來越貴！旺季訂房難下手 短期出租成家庭旅遊救星

根據日媒「Financial Field」報導，今年暑假不少計畫旅行的人打開訂房網站時，都被高漲的價格嚇到。隨著觀光需求復甦、日圓貶值，以及人事和電費成本高漲，日本飯店房價持續上升，連商務旅館一晚也動輒破2萬日圓（約新台幣4106元）。雖然空房不少，但「太貴住不起」正成為許多旅人的困擾。

南韓濟州查扣2名中國遊客 疑用無人機偷拍海軍基地

南韓濟州警察廳周四（8月21日）表示，兩名中國人日前因涉嫌使用無人機非法拍攝濟州海軍基地被扣查。

外食族別踩雷 餐廳老闆揭內幕「3類料理別吃」：食物中毒炸彈

對廣大外食族而言，吃壞肚子恐怕是集體記憶之一。一名女網友貝斯（Julia Besz）表示，她一名餐廳老闆朋友透露，外食族最好避開餐廳提供的...

2天內連2樁公開處刑 伊朗謀殺犯當街處以絞刑

伊朗司法部門表示，1名謀殺罪定讞男子今天在據稱他犯案的現場被處以公開絞刑。2天前也有另1起公開處決

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

搭飛機出國旅遊是許多人安排休假的選項之一，不過可能大部分民眾都難以適應狹小的機艙，必須頻頻換姿勢捱過飛行時光。英國一名...

愛胡思亂想？ 心理師告訴你「這些表現」可能是焦慮症

焦慮是面對壓力與不確定性時的自然反應，小至工作簡報，大至向心愛的人求婚，都可能觸發；通常在事件結束後，「緊張」的感覺就會隨之消退。然而，有時焦慮感會持續，甚至愈來愈強烈，甚至連完成日常任務都很困難，那或許就已經成為身心疾病。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。