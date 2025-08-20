印度慶祝清潔能源里程碑 但燃煤發電仍占主導地位

中央社／ 新德里20日綜合外電報導

印度的減碳進度加快，非化石燃料已占其能源裝置容量的一半，比原定時程提前數年。儘管如此，這個世界第3大溫室氣體排放國仍高度依賴燃煤發電。

法新社報導，印度7月公布，全國484.8 GW（百萬瓩）能源裝置容量有一半來自非化石燃料，其中太陽能達119 GW占最多，高居全球第3；其次依序是水力、風力與核能，但核電占比不到2%。

消息公布後，印度再生能源部長約希（PralhadJoshi）宣告：「這是印度能源轉型之旅的1個里程碑。」

印度也正在1塊荒地上建造世界最大太陽能與風電場之一，總面積相當於整個新加坡。然而，印度的科學暨環境中心（Centre for Science and Environment，CSE）氣候專家格絲瓦米（Avantika Goswami）表示：「整體而言，再生能源的實際發電量仍然相當低。」

印度潔淨能源發電能力雖然大增，但儲能容量卻仍未追趕上。太陽能與風電只在對的天候下才能帶來穩定電力，但印度儲能容量僅50萬5000度（MWh），遠低於其再生能源發電能力。

因此，印度這個世界人口最多國家依舊得靠燃煤來滿足電力需求，這也是為何印度近3/4電力仍來自重汙染的燃煤電廠。

印度目前是全球第2大煤炭消費國，且用量非但沒有減少，據印度煤炭部（Ministry of Coal）的資料，印度去年還將煤炭產量提高5%，開採量達10億噸。

印度煤炭部直言：「煤炭仍然十分重要。...它是印度能源結構的重要支柱，供應全國逾74%的電力，支撐鋼鐵與水泥等關鍵產業。」

印度碳排量僅次於中國與美國，卻仍然高度依賴燃煤，使其減碳難度在全球而言不低。印度目標最晚2030年達成碳排減少45%，但這是項艱鉅挑戰。

印度 碳排量 再生能源

延伸閱讀

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

鋪路月底習莫會…王毅會莫迪：不讓邊界影響中印大局

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

iPhone 擴大印度製造 提前量產 i17系列四款新機 鴻海樂

相關新聞

墨西哥路邊驚見6具頭顱！凶嫌用布條包人頭 照片曝光超驚悚

墨西哥中部19日驚傳血腥命案。普埃布拉州（Puebla）與特拉斯卡拉州（Tlaxcala）交界公路上，有民眾發現6具遭斬...

壓力太大、高工時 南韓青年紛離開首爾

愈來愈少青年留在城市追夢！外媒近日報導，南韓首都首爾近來年輕人愈來愈少，雖然首爾有大企業與看似無限的可能，江南區、弘大區等地看來都相當熱鬧，但許多本國年輕人擠在狹小的出租屋，加上高工時、競爭壓力大，南韓年輕人開始追求生活品質、而非所得。

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。

免除借書逾期罰款！德州男子暖心歸還奶奶借超過82年圖書

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

物聯網的霸主？「中國製造2025」戰場早開打

美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。