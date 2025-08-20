印度慶祝清潔能源里程碑 但燃煤發電仍占主導地位
印度的減碳進度加快，非化石燃料已占其能源裝置容量的一半，比原定時程提前數年。儘管如此，這個世界第3大溫室氣體排放國仍高度依賴燃煤發電。
法新社報導，印度7月公布，全國484.8 GW（百萬瓩）能源裝置容量有一半來自非化石燃料，其中太陽能達119 GW占最多，高居全球第3；其次依序是水力、風力與核能，但核電占比不到2%。
消息公布後，印度再生能源部長約希（PralhadJoshi）宣告：「這是印度能源轉型之旅的1個里程碑。」
印度也正在1塊荒地上建造世界最大太陽能與風電場之一，總面積相當於整個新加坡。然而，印度的科學暨環境中心（Centre for Science and Environment，CSE）氣候專家格絲瓦米（Avantika Goswami）表示：「整體而言，再生能源的實際發電量仍然相當低。」
印度潔淨能源發電能力雖然大增，但儲能容量卻仍未追趕上。太陽能與風電只在對的天候下才能帶來穩定電力，但印度儲能容量僅50萬5000度（MWh），遠低於其再生能源發電能力。
因此，印度這個世界人口最多國家依舊得靠燃煤來滿足電力需求，這也是為何印度近3/4電力仍來自重汙染的燃煤電廠。
印度目前是全球第2大煤炭消費國，且用量非但沒有減少，據印度煤炭部（Ministry of Coal）的資料，印度去年還將煤炭產量提高5%，開採量達10億噸。
印度煤炭部直言：「煤炭仍然十分重要。...它是印度能源結構的重要支柱，供應全國逾74%的電力，支撐鋼鐵與水泥等關鍵產業。」
印度碳排量僅次於中國與美國，卻仍然高度依賴燃煤，使其減碳難度在全球而言不低。印度目標最晚2030年達成碳排減少45%，但這是項艱鉅挑戰。
