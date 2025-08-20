美露營車產業助長森林砍伐 印尼婆羅洲雨林受威脅

根據環境保護非營利組織的新調查，來自部分美國頂級露營車品牌的熱帶木材需求，正在助長印尼婆羅洲（Borneo）島的森林砍伐現象。

法新社報導，總部設於英國的非營利組織Earthsight及印尼非營利組織Auriga Nusantara在昨天晚間發表的報告中指出，露營車產業是美國最大的熱帶木材消費產業。

他們表示，有證據顯示，在印尼發現的熱帶「柳桉木」（lauan）膠合板，可能被用於Jayco、Winnebago與Forest River等主要品牌露營車的地板、牆壁與天花板。

Earthsight負責人勞森（Sam Lawson）在新聞稿中表示：「愛好大自然的露營車車主要是知道他們的嗜好可能會摧毀雨林，必定會大感震驚。」

「美國露營車巨擘必須擺脫1980年代的做法，並像其他美國企業一樣，實施數十年來一直沿用至今的最低可永續發展標準。」

印尼是世界上與採礦、農業和伐木相關的森林砍伐率最高的國家之一，並被控放任企業在婆羅洲經營，卻幾乎不加以監管。

婆羅洲島擁有世界最大的雨林之一，是紅毛猩猩、長鼻猴、雲豹、豬尾獼猴、狐蝠，以及全世界體型最小的犀牛的棲地。