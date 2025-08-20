快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

美露營車產業助長森林砍伐 印尼婆羅洲雨林受威脅

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導

根據環境保護非營利組織的新調查，來自部分美國頂級露營車品牌的熱帶木材需求，正在助長印尼婆羅洲（Borneo）島的森林砍伐現象。

法新社報導，總部設於英國的非營利組織Earthsight及印尼非營利組織Auriga Nusantara在昨天晚間發表的報告中指出，露營車產業是美國最大的熱帶木材消費產業。

他們表示，有證據顯示，在印尼發現的熱帶「柳桉木」（lauan）膠合板，可能被用於Jayco、Winnebago與Forest River等主要品牌露營車的地板、牆壁與天花板。

Earthsight負責人勞森（Sam Lawson）在新聞稿中表示：「愛好大自然的露營車車主要是知道他們的嗜好可能會摧毀雨林，必定會大感震驚。」

「美國露營車巨擘必須擺脫1980年代的做法，並像其他美國企業一樣，實施數十年來一直沿用至今的最低可永續發展標準。」

印尼是世界上與採礦、農業和伐木相關的森林砍伐率最高的國家之一，並被控放任企業在婆羅洲經營，卻幾乎不加以監管。

婆羅洲島擁有世界最大的雨林之一，是紅毛猩猩、長鼻猴、雲豹、豬尾獼猴、狐蝠，以及全世界體型最小的犀牛的棲地。

露營 美國 印尼

延伸閱讀

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

影／租露營車開來宜蘭玩 未留意羅東地下道高度「卡門」進退不得

玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展

相關新聞

墨西哥路邊驚見6具頭顱！凶嫌用布條包人頭 照片曝光超驚悚

墨西哥中部19日驚傳血腥命案。普埃布拉州（Puebla）與特拉斯卡拉州（Tlaxcala）交界公路上，有民眾發現6具遭斬...

壓力太大、高工時 南韓青年紛離開首爾

愈來愈少青年留在城市追夢！外媒近日報導，南韓首都首爾近來年輕人愈來愈少，雖然首爾有大企業與看似無限的可能，江南區、弘大區等地看來都相當熱鬧，但許多本國年輕人擠在狹小的出租屋，加上高工時、競爭壓力大，南韓年輕人開始追求生活品質、而非所得。

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。

免除借書逾期罰款！德州男子暖心歸還奶奶借超過82年圖書

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

物聯網的霸主？「中國製造2025」戰場早開打

美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。