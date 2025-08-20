曾前往梨泰院慘案現場搶救 韓消防員失蹤後身亡

韓國一名曾在2022年梨泰院踩踏事件前往現場搶救、事後罹患憂鬱症的消防官，今天在失蹤10天後，被發現陳屍在京畿道一處橋墩下，現場未發現他殺跡象。

這名30歲的消防官A某10日凌晨2時30分許經過南仁川收費站，在路邊停車後離開後失蹤，也未攜帶手機。今天中午12時30分左右被警方發現陳屍於京畿道始興市一處交流道附近橋墩下。

警方表示，A某陳屍處距離失蹤地點的直線距離約8到9公里，當地雖有許多車輛行經，但因為視線遮蔽處，一般駕駛很難發現，被發現時屍身已經多處腐敗。

警方推測A某應是在下車後步行至始興一帶，目前正在調查動線及死亡原因等。

據韓聯社報導，A某曾到2022年梨泰院踩踏事件現場支援，之後罹患憂鬱症並持續接受治療，失蹤前留下便條，向家人親友表達歉意。

他曾在接受媒體訪問時表示，面對罹難者讓他感到難以承受，想到父母光是知道他曾前往現場就很難受了，「罹難者的父母又該是什麼心情呢」，表現出經歷事件後的心理創傷。