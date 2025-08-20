新加坡擬啟用通訊系統示警 災害應變結合新科技

新加坡將逐步採用「通訊廣播系統」，一旦發生災害，受影響的民眾可以即時在手機上收到警示訊息，並獲得明確的應變指引。

聯合早報等媒體報導，新加坡律政部長兼內政部第二部長唐振輝今天在第10屆東協（ASEAN）災難管理戰略政策研討會上致詞指出，為了更快速、更精準地發布災害預警，新加坡民防部隊正與電信業者合作，規劃自明年起啟用「區域廣播系統」，在緊急狀況下直接向受影響地區的民眾推送手機警報。

目前若發生火災、天災等緊急事件，新加坡當局會以MHAalert為發送者名稱，向特定區域的民眾單向發送簡訊。新的「細胞通訊廣播系統」（Cell BroadcastSystem）類似於紐西蘭、日本等國已使用的緊急手機警報，不需依賴簡訊系統，而是透過基地台發送專用訊號，直接在受影響的手機螢幕上跳出警示。

唐振輝重申科技與創新對災害應變的重要性，並舉例新加坡今年在緬甸地震救援中，部署了俗稱「機械蟑螂」裝置協助深入廢墟搜救。

報導指出，人工智慧技術能提升災害預警系統的速度與精準度。例如菲律賓的人工智慧氣象預測系統，能將預測精細到社區層級，讓居民有更多時間做好準備。東協持續面對自然災害風險，已逐步擴大災害管理的能力。

唐振輝表示，自然災害一直是東協面臨的風險，而氣候變遷更讓災害規模、影響與發生頻率不斷加劇。先前熱帶氣旋在寮國與菲律賓登陸造成基礎建設與農地毀損，許多人被迫流離失所，生計嚴重受創。

他指出，東協在災害管理方面能力提升部分，包括「緊急應對與評估小組」（ASEAN-ERAT）成員人數，從2021年的322人增加到今年的457人；一體適用的方式不足以應對東協各國的多元情況，因此，緊急應對與評估小組已針對各國狀況來調整，做到因地制宜。