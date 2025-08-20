墨西哥路邊驚見6具頭顱！凶嫌用布條包人頭 照片曝光超驚悚

墨西哥中部19日驚傳血腥命案。普埃布拉州（Puebla）與特拉斯卡拉州（Tlaxcala）交界公路上，有民眾發現6具遭斬下的頭顱。當地檢方證實死者均為男性，並已展開刑事調查。根據社群流傳照片，凶嫌用來包裹人頭的布條，左側留有明顯一片血跡，十分駭人。

法新社、英國廣播公司（BBC）等引述當地媒體報導，警方表示，這些人頭臉部皮膚受到嚴重傷害，部分剝落。

現場一張布條包裹人頭，上面寫有恐嚇訊息，疑似是犯罪集團針對敵對幫派的警告，落款為「La Barredora」，意為「清掃者」，該名稱與活躍於格雷羅州（Guerrero）的一個幫派相同，但目前尚不清楚是否與此案有關。

另有媒體指出，這起命案可能與黑幫清算有關，當地長期存在販毒、偷油與人口販運問題。

雖然普埃布拉與特拉斯卡拉都距首都墨西哥城僅約百公里，且官方統計顯示暴力程度相對低於其他州，長期被視為相對安全的旅遊地，但近月來兩州邊界已陸續傳出棄屍事件。

血腥斬首在墨西哥北部與太平洋沿岸更為常見，過去一年類似案件頻傳。今年6月，西北部錫那羅亞州（Sinaloa）一處公路上發現20具屍體，其中5具遭斬首；2022年3月，格雷羅州奇拉帕市（Chilapa）甚至出現6個人頭與屍塊棄置在車頂的駭人場景。今年5月，中部瓜納華托州（Guanajuato）一場教會慶典遭槍手掃射，造成7名年輕人死亡。

自2006年墨西哥政府動員軍隊打擊毒梟以來，與幫派相關的暴力已奪走約48萬人性命，另有13萬人失蹤；目前正值墨西哥總統薛恩鮑姆極力掃蕩黑幫、販毒行動之際。專家警告，即使相對「安全」的州也難免捲入黑幫勢力版圖，顯示暴力已向更多區域蔓延。