壓力太大、高工時 南韓青年紛離開首爾

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南韓年輕人壓力大、社會過於重視物質，讓許多年輕人搬離首爾。（中央社）
愈來愈少青年留在城市追夢！外媒近日報導，南韓首都首爾近來年輕人愈來愈少，雖然首爾有大企業與看似無限的可能，江南區、弘大區等地看來都相當熱鬧，但許多本國年輕人擠在狹小的出租屋，加上高工時、競爭壓力大，南韓年輕人開始追求生活品質、而非所得。

社會過於重視物利

根據《半島電視台》報導，一位曾在首爾擔任業務的年輕人金基恩（音譯）受訪時表示，對於生活中每天早上早起通勤、沒人能分享心事，回到家就打電動的生活感到相當厭煩，加上他工作上比較親近的同事意外過世，讓他不禁思考「人生難道就真的只能這樣嗎？」

金基恩在南韓並非是個案，有將近960萬人口的首爾，近年來青年的數量卻逐漸減少，19到39歲的人數從2018年的318萬下降到2023年的286萬；此外，2021年皮尤民調調查17個國家「什麼讓人生更有意義」，有14個國家回答家庭，但南韓卻是回答「物質」、家庭僅排第3，社會氛圍相當追求物質與名利。

政府開始想辦法

南韓時報》提到，對OECD國家生活滿意度的調查中，南韓在38個國家中排行第33名、滿分10分僅獲得6.4分，同時南韓每10萬人有24.3人自殺是OECD國家最高，且遠高於立陶宛的18.5人，而且數據還在上升的趨勢，去年有14439例自殺案件，其中13.4%是30到39歲的年輕人。

對此，首爾市政府也注意到社會孤立、還有職場懲罰性文化的影響，去年推出「首爾不孤單」計畫，5年投資3.22億美元建立24小時情緒支持熱線，此外也設立特殊聯誼日，還有許多刺激結婚率與補助新手父母的方案。不過還是很多年輕人開始選擇離開首爾，到附近的小城生活。

南韓內政部也有協助年輕人搬家的輔導計畫，金基恩也有申請，最終搬到南方的木浦市。他受訪時笑說，因為這城市很小，鄰里間很容易熟識，且加上工作更彈性化下，現在的煩惱反而是要規劃怎麼利用空閒時間充實自我。

南韓 首爾 年輕人

