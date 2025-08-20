京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食
根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。
從外觀看去，最吸睛的莫過於停在高架上、亮麗桃紅色車廂。進入店內後，更能感受到滿滿衝擊力的色彩氛圍，將原本冰冷的鐵道空間改造成充滿活力的「卡哇伊」舞台。這間餐廳由「卡哇伊文化」代表人物──藝術家塞巴斯蒂安•增田（Sebastian Masuda）操刀，他曾負責知名歌手Kyary Pamyu Pamyu的音樂錄影帶設計。這次他將「卡哇伊」的極致表現搬進廢棄車廂，讓整體空間彷彿一場視覺盛宴。
在「FUTURE TRAIN」裡，除了拍照打卡，遊客還能享用以京都在地食材與文化為靈感的餐點。FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE表示，希望透過美食與空間設計的結合，讓人從視覺到味覺都感受到「可愛」的魅力。不僅如此，原本行駛於京都與北陸之間的特急「雷鳥號」（Thunderbird）廢車廂，也將被漆成夢幻粉紅色，並於9月規劃為活動專區。高架上的座位區，則為遊客提供邊享受餐點、邊眺望景色的新體驗。
京都這座「桃紅列車餐廳」，結合廢棄鐵道與流行文化，勢必成為旅客打卡新熱點。
