京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

聯合新聞網／ 綜合報導
以廢棄列車改造，桃紅色系「可愛」主題餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕。 截圖自官網FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE
以廢棄列車改造，桃紅色系「可愛」主題餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕。 截圖自官網FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE

根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。

從外觀看去，最吸睛的莫過於停在高架上、亮麗桃紅色車廂。進入店內後，更能感受到滿滿衝擊力的色彩氛圍，將原本冰冷的鐵道空間改造成充滿活力的「卡哇伊」舞台。這間餐廳由「卡哇伊文化」代表人物──藝術家塞巴斯蒂安•增田（Sebastian Masuda）操刀，他曾負責知名歌手Kyary Pamyu Pamyu的音樂錄影帶設計。這次他將「卡哇伊」的極致表現搬進廢棄車廂，讓整體空間彷彿一場視覺盛宴。

以廢棄列車改造，桃紅色系「可愛」主題餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕。 圖擷自FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE官網
以廢棄列車改造，桃紅色系「可愛」主題餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕。 圖擷自FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE官網

在「FUTURE TRAIN」裡，除了拍照打卡，遊客還能享用以京都在地食材與文化為靈感的餐點。FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE表示，希望透過美食與空間設計的結合，讓人從視覺到味覺都感受到「可愛」的魅力。不僅如此，原本行駛於京都與北陸之間的特急「雷鳥號」（Thunderbird）廢車廂，也將被漆成夢幻粉紅色，並於9月規劃為活動專區。高架上的座位區，則為遊客提供邊享受餐點、邊眺望景色的新體驗。

「FUTURE TRAIN」餐點以京都在地食材與文化為靈感。 圖擷自FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE官網
「FUTURE TRAIN」餐點以京都在地食材與文化為靈感。 圖擷自FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE官網

京都這座「桃紅列車餐廳」，結合廢棄鐵道與流行文化，勢必成為旅客打卡新熱點。

相關新聞

免除借書逾期罰款！德州男子暖心歸還奶奶借超過82年圖書

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

物聯網的霸主？「中國製造2025」戰場早開打

美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空...

日本風俗業大缺工「乾涸中」 原因竟是街頭招募者退場

在新宿歌舞伎町，曾是風俗業招募人員的主要戰場，如今街頭人影稀疏。警方的大規模掃蕩與法規修訂，讓三分之二的招募者退場，沒退出的從業者也收入腰斬。然而，現役招募人員仍堅信：「我們的工作不會消失」。本文將深入解析這場產業震盪背後的結構性矛盾，以及風俗業對人力供應的依賴，揭示制度改革與現場現實落差的真實場景。

TSA安檢員「頭痛旅客」名單 這5種人最容易上榜

你是否曾懷疑聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的...

