快訊

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

罕見！一夕間台東海濱公園部署弓三防空陣地 民眾：很嚇人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本放送協會神戶機場的監視攝影機拍到不明光球劃破夜空，引發網路熱議。圖/取自@kazuha828在X的照片
日本放送協會神戶機場的監視攝影機拍到不明光球劃破夜空，引發網路熱議。圖/取自@kazuha828在X的照片

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空突然被照亮的景象，許多人驚呼「以為是隕石」、「還以為櫻島爆發」。對此，專家研判這是流星中的「火球」現象，至於是否有隕石墜落仍待確認。

日本放送協會（NHK）設於鹿兒島、松山、關西與神戶機場的監視攝影機均拍到畫面：一道綠色光體自天際墜落，接近地面時轉為橘色，瞬間將天空染成橘紅，山脈與建築輪廓清晰可見。宮崎一輛行車記錄器則拍下青白色光球筆直墜落，目擊者形容「一瞬間亮得像白天，房屋輪廓都清晰浮現」。

各地社群平台與新聞留言板也湧現目擊訊息：鹿兒島有人聽到連續爆炸聲，以為是火山噴發；熊本民眾看見「青白光後接著橘色爆炸般的亮光」；宮崎則有人驚訝「外面瞬間如白晝」。

對此，鹿兒島縣薩摩川內市的「川內宇宙館」館長前田利久表示，這是流星中格外明亮的「火球」，是宇宙塵埃或小行星碎片進入大氣層，燃燒殆盡時強烈發光所造成的現象。

前田說明，這顆不明光球確實是火球，墜落時，周邊可能一瞬間亮得像白天一樣，甚至有可能作為隕石墜入海中。

不過，鹿兒島地方氣象台表示，同一時間在縣內多個觀測點確實捕捉到光亮，並透過空振計記錄到空氣震動。然而，攝影機並未拍到火球本體，也沒有確認到落下物。氣象台強調，櫻島並未發生爆發或噴火，研判應是「火球一類的現象」，至於是否真的有隕石墜落，仍無法確定。

日本 隕石 鹿兒島

延伸閱讀

屏東大社舊部落因雨崩塌 伍麗華攜專家現勘找解方

中國專家談屈公病：尚未發現患者有後遺症

《玻璃之心》TENBLANK成員接棒來！佐藤健、町田啓太台灣見面會時間地點曝光

經典賽／第1階段集訓在國訓中心 曾豪駒：設備齊全

相關新聞

免除借書逾期罰款！德州男子暖心歸還奶奶借超過82年圖書

「借書不還，再借不難？」德州聖安東尼奧公共圖書館一本舊書在1943年被借出，終於在今年2025年由孫子歸還，逾期超過80年；1974年一名底特律的13歲棒球迷，到圖書館借了一本棒球書籍，卻忘記歸還，終於在50年後將書「送回家」。這些書雖然經過數十年未歸還，卻都未被要求罰款。《金融時報》分析，隨著圖書館借閱率下降、尤其疫情過後，許多英國和美國的圖書館已經開始降低或取消逾期歸還的罰款。

物聯網的霸主？「中國製造2025」戰場早開打

美國雜誌《財星》（Fortune）於8月5日公布2025年「全球商界最具影響力百人榜」，前10名呈現兩大特點：其一，除第9名摩根大通董事長兼執行長戴蒙與第10名通用汽車董事長兼執行長巴拉外，其餘八人皆屬廣義「ICT與新興科技產業群」；其二，第5名王傳福與第7名任正非，分別領軍中國新能源車龍頭比亞迪與通訊巨擘華為。相比之下，台積電董事長魏哲家僅列第40名，顯示半導體產業在全球影響力排序中，仍受限於產業鏈與地緣政治格局。而王、任二人卻從2024年分佔第19、14名上升到10名以內，中國科技領袖的聲量與版圖明顯正在迅速擴張。

影／日本深夜驚現不明光球畫面曝！網友喊隕石墜地 專家說話了

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空...

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

根據日媒「関西テレビ」報導，京都下京區梅小路一段廢線高架上，利用廢棄列車改造而成、以「可愛」為主題的餐廳「FUTURE TRAIN」，於8月20日全新開幕，整體空間以桃紅色系為主，宛如走進夢幻世界。

日本風俗業大缺工「乾涸中」 原因竟是街頭招募者退場

在新宿歌舞伎町，曾是風俗業招募人員的主要戰場，如今街頭人影稀疏。警方的大規模掃蕩與法規修訂，讓三分之二的招募者退場，沒退出的從業者也收入腰斬。然而，現役招募人員仍堅信：「我們的工作不會消失」。本文將深入解析這場產業震盪背後的結構性矛盾，以及風俗業對人力供應的依賴，揭示制度改革與現場現實落差的真實場景。

TSA安檢員「頭痛旅客」名單 這5種人最容易上榜

你是否曾懷疑聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。