貨船爆炸致巴爾的摩港封航道 調查人員釐清事發原因

中央社／ 巴爾的摩19日綜合外電報導

一艘滿載煤炭的貨船昨夜從馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）港口啟航前往東非時，突然發生爆炸，調查人員正試圖查明案發原因。巴爾的摩港主要航道已於今天上午封閉。

美聯社報導，官員表示，昨晚發生的爆炸未造成人員受傷。這起爆炸觸發了求救訊號，當時船隻位置據悉接近去年凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）倒塌現場。

影片顯示，爆炸產生的火焰直衝天際，隨後冒出大量濃煙籠罩帕塔普斯科河（Patapsco River）。

巴爾的摩港（Port of Baltimore）的主要航道已於今天上午封閉。

港務官員在新聞稿中表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）是此次應變行動的主導機構，將負責判斷航道何時能安全重新開放，以及船隻進出港口的時間。」

根據船舶追蹤網站的資料，這艘長達229公尺的商船W-Sapphire原訂從巴爾的摩出發前往東非，預計約1個月後抵達模里西斯港（Port of Mauritius）。這艘船建於2012年，目前懸掛賴比瑞亞國旗。官員表示，船上載運的貨物是煤炭。

根據美國海岸防衛隊人員的說法，爆炸發生時船上共有23名船員和2名引水人。

巴爾的摩消防局發言人馬許（John Marsh）表示，該局已前往處理事發船隻甲板下方的火勢。

根據馬里蘭緊急事務管理局（Maryland Department of Emergency Management），除了該船隻本身，沒有接獲其他財物損失的報告。

爆炸 美國

延伸閱讀

長和：港口交易進新階段 邀內地投資者討論 今年不會完成

購長和港口案 傳中遠集團尋求2至3成持股 北京回應了

龍洞灣潛水客「一直串」 可能進入航道 盼漁船看到不要「掃過去」

龍洞灣潛客多 漁民特別開船示警：不要游那麼出來 撞到怎麼辦？

相關新聞

TSA安檢員「頭痛旅客」名單 這5種人最容易上榜

你是否曾懷疑聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的...

無視復工令…加航空服員喊話談判找解決方案 罷工已影響50萬旅客

加拿大航空公司罷工空服員今天矢言將無視加國勞工仲裁機構再次下達的「復工令」。不過他們同時恢復與資方談判，試圖結束這場已使...

日警大陣仗派80人赴柬埔寨 將押送29名日籍詐欺犯嫌回國

日本愛知縣警方今天大陣仗派出約80名搜查人員從日本飛往柬埔寨辦案，預計把疑似被關在當地詐欺據點的29名日本人押送回國，並...

吸客新招！這家法餐廳推「瓶裝水菜單」 精品礦泉水最貴700元

為順應全球興起的無酒精飲食趨勢，位於英格蘭北部、米其林指南推薦的法式餐廳La Popote本周開始推出全英第一份「瓶裝水...

大阪道頓堀火災奪2命 失火建物消防檢驗曾不合格

日本大阪鬧區道頓堀昨天發生奪走2命的大火後，當地警消今天到現場勘驗。大阪市消防局指出，失火的2棟建物先前接受消防檢驗時，...

全球長壽排行榜 2主因…摩納哥百歲人瑞密度最高國家

每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲；香港則拿下亞軍，每1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。