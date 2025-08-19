世界最小國家之一 列支敦斯登王子分享王國數位治理

位於瑞士與奧地利之間的迷你王國─列支敦斯登，執政元首阿洛伊斯王子治理國家20餘年，致力將數位科技融入生活。不過，他也提醒母親從懷孕時就要察覺手機的使用，有責任讓孩子知道手機不是生活裡最重要的事，社群媒體的不當使用會導致身心傷害。

列支敦斯登雖僅160平方公里、人口約4萬人，卻是全球最富裕、最穩定的國家之一。德語為官方語言，長年維持中立與安全，猶如歐洲心臟地帶的童話國度。君主立憲的列支敦斯登皇室是歐洲唯一保有國家行政實權的貴族世家，在歐洲非常罕見。

從2004年起，列支敦斯登的漢斯‧亞當二世親王（Hans-Adam II）將執政職責已移交給長子阿洛伊斯王子。

阿洛伊斯王子（H.S.H. Hereditary Prince Alois）目前是國家實際執政元首。他接受中央社專訪時，深入剖析了國際局勢的劇烈變化，並強調國家安全、科技教育與社會韌性等多面向的挑戰與應對策略。

‧國際局勢詭譎 國家安全須擴大轉型

阿洛伊斯王子指出，傳統安全政策已不足以應對當前的全球挑戰。除了天然災害，網路安全已成為國家安全的核心。隨著人工智慧與數位科技深度融入經濟與社會，健全的數位基礎設施成為保障國家穩定的關鍵。

他強調，安全政策必須納入公民與企業界的建議，透過社會力量強化國家韌性，打造全民參與的安全架構。

‧教育始於家庭 關照科技對生活細節的影響

科技發展雖提供了個人和企業帶來了許多優勢和機會。然而，人們同時也面對心理壓力或社會不穩定嚴峻的挑戰，例如社群媒體的不當使用所導致的身心傷害。這些風險對於兒童與青少年，以及成人都已造成不良影響。

他提醒，科技日新月異，父母有責任讓孩子知道，手機不是生活裡最重要的事。家長從懷孕時就要察覺，以後自己跟孩子相處時，如何掌控用手機的使用時間和時機。家庭是教育的第一站，因此從家庭裡就必需學習面對科技的方式。

‧科技教育務實化 有意識察覺弊端

在教育的政策上，列支敦斯登一方面要創造環境條件，不只能在人工智慧及其他技術發展方面成功學習，並要運用其功能，在實際領域上繼續創新，並將科技注入企業精神，務實應用技術。

另一方面要有意識察覺，尖端科技所可能帶來的心理傷害，以及後續對社會可能產生的巨大問題，建立對來自智慧型手機和社群媒體帶來的危險意識是必要的。弊端影響幼兒與各層面的學生，也影響成年人。

‧以靈活的勞動條件 面對人口結構變化的挑戰

面對戰後嬰兒潮退休造成的勞動力不足，列支敦斯登制訂的老化政策，涵蓋了醫療、保健、照護以及養老金與勞保退休金的必要改革。此外，提高工作條件的靈活度，可進一步吸引退口人口再就業。

阿洛伊斯王子表示，這些政策不僅是對人口結構變化的回應，更是確保未來勞動力穩定的關鍵。

‧國家的繁榮來自人民協力

一個適合數位時代的安全政策，涉及數位安全，以及國家機構與整個社會之間的溝通，全國人民對國家的高度信任也至關重要。人民對資安有意識，也是國家安全與繁榮的因素。此外，人民投入志工服務與公益性社團是列支敦斯登的傳統。政府將提供更好的公益參與框架條件，以提升人民自主投入帶來的堅強社會韌性。

阿洛伊斯王子最後指出，國家在長期方向與穩定性之間找到良好的平衡，國家持續的進步、創新與企業精神三者進行。他將帶著人民突破對今日世界的不安全感，樂觀地展望未來。