邊境衝突後柬埔寨移工返鄉 泰國開放斯里蘭卡人替代

中央社／ 曼谷19日綜合外電報導

泰國日前爆發與柬埔寨的致命邊境衝突，引發柬埔寨勞工返鄉潮。泰國高階官員今天表示，為解決缺工問題，泰國內閣已經批准引進1萬名斯里蘭卡勞工。

路透社報導，國際勞工組織（International LaborOrganization）數據顯示，人口老化和勞動力萎縮迫使泰國農業、營造業和製造業必須仰賴至少300萬合法外籍移工。

泰國勞動部長彭卡溫（PongkawinJungrungruangkit）告訴記者，逾30萬斯里蘭卡勞工已經登記，第一階段先開放1萬人到泰國。他同時表示，也將開放尼泊爾、孟加拉、印尼和菲律賓人申請。

泰國、柬埔寨綿長的邊境上個月爆發數十年以來最嚴重衝突，導致雙方至少43人喪生、逾30萬人流離失所。這兩個東南亞國家後來達成一紙脆弱的停火協議。

根據政府數據，這場衝突引爆前有逾52萬柬埔寨人在泰國工作，占外籍移工總數的12%。

據柬埔寨政府，約40萬柬埔寨勞工已於戰鬥期間離開泰國。

官方數據顯示，現在儼然成為替代勞動力主要來源的斯里蘭卡去年有31萬4786位公民到海外工作。許多當地人為經濟所迫而到出國謀生。

