巴基斯坦洪患釀近400死 災民嘆幾分鐘內生活全變調

巴基斯坦持續5天的暴雨已造成近400人死亡，救難人員與居民今天恢復搜救，當局則警告雨季暴雨將持續到本週末。1名喪父的居民強忍淚水，悲嘆幾分鐘之內生活全走了樣。

法新社報導，巴基斯坦北部的暴雨引發洪水和土石流，把幾座村莊整個沖走，許多居民受困在廢墟中，還有數十人下落不明。

國家災難管理局（NDMA）表示，自14日晚間以來，巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）已有356人喪生。這個多山的省分與阿富汗接壤。

周邊區域另有數十人喪生，使得過去5天的死亡人數逼近400人。

救難人員在受災嚴重的開柏普赫圖赫瓦省達洛里村（Dalori）挖掘土石，希望能找到倖存者及失聯者的遺體，村民則站在一旁邊看邊祈禱。昨天由於雨勢加劇，搜救工作被迫中斷。

31歲工人伊斯蘭（Umar Islam）談到昨天遇難的父親時強忍淚水，鄰居試圖安慰他。

他告訴法新社，「我們的痛苦難以言喻」，「幾分鐘之內，我們失去一切」。

「我們的生活全毀了。」