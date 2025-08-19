快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

巴基斯坦洪患釀近400死 災民嘆幾分鐘內生活全變調

中央社／ 伊斯蘭馬巴德19日綜合外電報導

巴基斯坦持續5天的暴雨已造成近400人死亡，救難人員與居民今天恢復搜救，當局則警告雨季暴雨將持續到本週末。1名喪父的居民強忍淚水，悲嘆幾分鐘之內生活全走了樣。

法新社報導，巴基斯坦北部的暴雨引發洪水和土石流，把幾座村莊整個沖走，許多居民受困在廢墟中，還有數十人下落不明。

國家災難管理局（NDMA）表示，自14日晚間以來，巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）已有356人喪生。這個多山的省分與阿富汗接壤。

周邊區域另有數十人喪生，使得過去5天的死亡人數逼近400人。

救難人員在受災嚴重的開柏普赫圖赫瓦省達洛里村（Dalori）挖掘土石，希望能找到倖存者及失聯者的遺體，村民則站在一旁邊看邊祈禱。昨天由於雨勢加劇，搜救工作被迫中斷。

31歲工人伊斯蘭（Umar Islam）談到昨天遇難的父親時強忍淚水，鄰居試圖安慰他。

他告訴法新社，「我們的痛苦難以言喻」，「幾分鐘之內，我們失去一切」。

「我們的生活全毀了。」

死亡 暴雨 巴基斯坦

延伸閱讀

街道嚴重積水…內蒙古鄂爾多斯暴雨 致3死3失蹤

亞洲青少棒賽／中華隊狂電巴基斯坦奪首勝 得分、勝負差距破紀錄

巴基斯坦暴洪釀344人喪命 西北部逾150人失聯…降雨持續使救援困難

災後重建條例三讀 賴總統：感謝立院不分黨派力挺災民

相關新聞

無視復工令…加航空服員喊話談判找解決方案 罷工已影響50萬旅客

加拿大航空公司罷工空服員今天矢言將無視加國勞工仲裁機構再次下達的「復工令」。不過他們同時恢復與資方談判，試圖結束這場已使...

日警大陣仗派80人赴柬埔寨 將押送29名日籍詐欺犯嫌回國

日本愛知縣警方今天大陣仗派出約80名搜查人員從日本飛往柬埔寨辦案，預計把疑似被關在當地詐欺據點的29名日本人押送回國，並...

吸客新招！這家法餐廳推「瓶裝水菜單」 精品礦泉水最貴700元

為順應全球興起的無酒精飲食趨勢，位於英格蘭北部、米其林指南推薦的法式餐廳La Popote本周開始推出全英第一份「瓶裝水...

全球長壽排行榜 2主因…摩納哥百歲人瑞密度最高國家

每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲；香港則拿下亞軍，每1...

小熊誤闖日中學嚇壞學生！副校長憂母熊在場 急赴校園英勇對峙

根據日媒「FNN」報導，8月18日8點前，岩手縣滝澤市一本木國中校舍內，突然發現闖入一隻小熊。當時校內正好有幾名學生，但幸好副校長及時挺身而出保護學生，無人受傷。

經典警世寓言！《動物農莊》作者竟抹除妻子功勞

艾琳．歐肖內是英國作家喬治．歐威爾之妻，尤其對《動物農莊》的創作頗有貢獻，卻極少出現在歐威爾文字或後世傳記裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。