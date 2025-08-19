西班牙野火再吞噬3萬公頃土地 熱浪結束有助滅火

西班牙西部近日野火肆虐，衛星資料今天顯示，火勢於不到24小時內再吞噬3萬公頃土地，但氣溫降低有望協助遏止火災。

法新社報導，根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System），截至格林威治時間今天上午7時，西班牙今年已有約37萬3000公頃土地遭野火席捲。

這成為西班牙自2006年開始紀錄以來所經歷最嚴峻的野火季，超越2022年紀錄，當年火災面積為30萬6000公頃。

大部分災情來自西班牙西北部薩摩拉省（Zamora）和雷昂省（Leon）、加利西亞自治區（Galicia）奧倫塞省（Ourense）、埃斯特雷馬杜拉自治區（Extremadura）西部加塞勒斯省（Caceres），當地的大規模火勢已延燒逾1週。

西班牙當局已自許多村莊撤離數以千計居民。

數條主要道路封閉，西班牙首都馬德里（Madrid）與加利西亞自治區之間的鐵路服務暫停。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）預計今天稍晚視察薩摩拉省與加塞勒斯省災區。

儘管官員警告，目前情況還遠未達撲滅火勢程度，長達16天的熱浪結束改善了消防員的工作環境。

卡斯提亞－雷昂自治區（Castile and Leon）的中央政府代表沈恩（Nicanor Sen）指出，最高氣溫已下降攝氏10至12度，濕度也有升高，「這些變化有助並改善控制火勢的條件」。