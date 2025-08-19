捷克藝術家慕夏遺作 「斯拉夫史詩」系列闡述和平

善於描繪女性優雅線條而聞名的捷克國寶級藝術家慕夏，其巨作「斯拉夫史詩」被視為捷克最具代表性的文化瑰寶。專家認為，這系列作品並非是宣揚「泛斯拉夫主義」，而是展現慕夏對和平的深切追求，尤在俄烏戰爭後更具現實意義。

慕夏（Alphonse Mucha）已逝世86年，其作品在當今時代仍具高知名度與影響力。「斯拉夫史詩」（The Slav Epic）是慕夏晚年的代表作，它收藏於捷克南部城鎮的摩拉維亞庫倫洛夫城堡（MoravskýKrumlov Castle）。中央社記者實地走訪這座偏遠城堡，從布拉格往返約需10小時，揭開史詩巨作真跡風采。

推開城堡畫廊大門，「斯拉夫史詩」印入眼簾，這20幅作品尺寸驚人，最大幅高度達6公尺、寬度8公尺，氣勢恢宏，觀賞者站在面前顯得渺小。

「斯拉夫史詩」是慕夏在1910至1928年間完成的畫作，內容描繪捷克、斯洛伐克、波蘭、保加利亞、塞爾維亞等斯拉夫民族的起源、宗教發展與戰爭歷程。

慕夏畢生夢想完成斯拉夫史詩 成捷克人精神遺產

摩拉維亞庫倫洛夫城堡總監路德維克（Jiří Ludvík）接受中央社專訪時分享，「雖然是慕夏以海報作品聞名，但這套畫作才是他最重要的創作。」斯拉夫史詩是慕夏畢生的夢想，是融合色彩、構圖與系統的創新大作，慕夏也藉此建立斯拉夫民族的思想體系。

「斯拉夫史詩」的創作背景可追溯至19世紀下半葉。當時斯拉夫人處於奧匈帝國與俄國沙皇的統治之下，民族意識逐漸覺醒，民族復興的藝文創作大量出現。以描繪女性優雅線條聞名的慕夏，身處於此時代背景下，將創作重心轉向更宏大的理想，並在波希米亞一座城堡的大廳完成這些巨作，畫中人物多取材自當地居民。

路德維克也闡釋「斯拉夫史詩」的寓意。他認為，「斯拉夫史詩」的核心概念並非是「泛斯拉夫主義」，這個理念在當今已失去意義，尤其在發生俄烏戰爭後。

路德維克指出，慕夏不喜歡俄羅斯，他曾批評俄國沙皇以壓迫形式，讓其他斯拉夫民族臣服，而非他們自願團結。慕夏也曾作畫來批評共產主義。慕夏的畫作反映民族視角，「它展現了百年前我們如何看待歷史，也提醒我們重新思考如何面對過去。對捷克而言，這是非常重要的文化遺產。」

路德維克特別提及令他最感動的一幅畫作，描繪15世紀捷克思想家傑爾齊茨基（Jan Chelčický）對胡斯戰場上的屍體佈道，刻畫慕夏的反戰思想。「以惡制惡只會帶來更多惡。只有和平主義與寬容，才能讓世界和平。」

而史詩的最後一幅「斯拉夫民族的未來」，則以黑格爾式的歷史觀闡釋：「過去屬於羅馬民族，如今屬於日耳曼民族，而未來將屬於斯拉夫民族。」畫中暗色背景象徵斯拉夫人曾歷經的苦難歷史，亮色前景象徵斯拉夫民族走向光明。

斯拉夫史詩曾遭封存 現精心保存控制溫濕度

路德維克分享，慕夏早期旅居法國和美國，回國後為捷克斯洛伐克政府工作，但因從外國歸來，當地藝術家視他為「外來者」。他曾承接設計國家紙幣與郵票的任務，也因而招來不滿。

二戰時，納粹德國佔領捷克斯洛伐克，身為捷克人的慕夏感到憤怒。二戰後，共產黨掌權，對慕夏富有身分抱持反感。「斯拉夫史詩」一度被軍方封存起來，後來轉移至摩拉維亞庫倫洛夫城堡，由當地民眾修復並展出。

保存「斯拉夫史詩」並不容易，需精密控制溫度與濕度，城堡為此特別建置專業設備與保存設施。路德維克說：「這些設備消耗大量能源。且有的旅客不曉得，夏天時看到暖氣打開，還主動把它關掉，這對我們來說是個困擾。」

布拉格市府曾承諾建造永久畫廊收藏「斯拉夫史詩」，但至今仍未落實，目前畫作仍收藏於摩拉維亞庫倫洛夫城堡，每年吸引捷克與外國旅客慕名而來。

雖然慕夏在台灣廣為人知，但「斯拉夫史詩」鮮少被提及。路德維克表示，歡迎台灣旅客造訪捷克時，前往摩拉維亞欣賞這組巨作。此地亦是維也納與布拉格之間的理想中途站，值得專程來觀賞。