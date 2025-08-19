日本東京某警察分局長失言 發表性騷言論後辭職

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日媒今天報導，東京都警視廳町田警察署59歲男性署長（類似分局局長）江口博行任內，曾經向入住警官宿舍的女部下發表性騷擾言論，被處分後已在昨天自請離職。

「朝日新聞」與「每日新聞」報導，東京都警視廳說明，這名署長今年4月在活動上，向入住警察宿舍的女員警發表的言論包含「（宿舍）無法煮菜，因此對於學習家庭主婦應會的家事（日文為花嫁修業）而言，會很辛苦」、「這樣出生率會下滑」等。

另外，這名署長還在其他場合，向已經卸妝的女員警說「原形畢露」，並曾經跟其他女員警說「妳的長相很像小學生」。這些言論已被東京都警視廳認定為性騷擾。

這名署長因此在本月7日接獲「警視總監注意」。「警視總監注意」屬於其中一種「監督措施」，並非懲戒處分，但是在各類「注意措施」之中，屬於最嚴重的一種。

東京都警視廳負責監察業務的部門接獲匿名檢舉後展開調查。這名署長在調查過程中表示：「原本以為自己已經很注意與職員的相處方式…真的感到非常抱歉。」

日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳就此表示，不得不說這些言行失當，已經嚴正處分。

東京 日本

