南韓火車事故釀2死5傷 疑安全管理疏失

南韓鐵路公社營運的一列無窮花號火車，今天上午在軌道上撞到檢查人員，造成2人死亡、5人輕重傷。專家評估事故發生狀況，分析可能是安檢人員在現場檢查時的安全管理疏忽所導致。

這輛從東大邱站出發，前往晉州的火車，今天上午10時52分左右，在慶尚北道清道郡的清道鬥牛場附近撞到正在鐵軌周邊行走的7名安檢人員，其中2人不幸身亡，其餘5人分別輕重傷。

據韓聯社報導，死傷的7名人員中，6名為負責檢查軌道構造安全的專門業者，一名為鐵路公社人員。近期因暴雨不斷，這7人在事發當時正在鐵路沿線步行檢查路線上是否有構造物受損。

釀成事故的列車上共有89名乘客，無人受傷。列車在中午12時44分左右再次從事故現場發車，但為進行現場鑑識等工作，上、下行火車都暫時只由單線道通行。南韓鐵路公社表示，共有6班KTX（南韓高鐵）與12班一般列車因事故延遲。

根據專家分析，安檢人員在火車通過時仍在鐵路邊行走等跡象看來，這次事故可能是現場安全管理疏失或信號系統錯誤導致。這次發生事故的路段為曲線，可能影響司機視野，加上事故列車為噪音較小的電車，當事人員可能來不及發現列車靠近，都可能是肇事原因。

相關當局已緊急投入現場調查及復原工作。南韓國土交通部官員表示，將徹底調查事發時是否違反鐵路安全法等相關規定，若有相關情事發生，將採取嚴格處置，另將研擬防止類似事件再次發生的方案。