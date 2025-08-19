無視復工令…加航空服員喊話談判找解決方案 罷工已影響50萬旅客

加拿大航空公司罷工空服員今天矢言將無視加國勞工仲裁機構再次下達的「復工令」。不過他們同時恢復與資方談判，試圖結束這場已使全球50萬人行程受影響的罷工行動。

法新社報導，加拿大航空公司（Air Canada）約1萬名空服員16日凌晨起開始罷工，堅稱公司未能解決他們對於加薪及補償登機期間無償地勤工作等訴求。

直飛全球180個城市的加航表示，空服員罷工已迫使大量航班取消，影響50萬名旅客。

加拿大勞工政策部長海杜（Patty Hajdu）週末援引法律條文中止罷工，強制勞資雙方進入具有約束力的仲裁程序。

海杜介入後，加拿大產業關係協議會（CIRB）昨天下令空服員重返工作崗位。

空服員工會表示將無視該命令，迫使加航撤回恢復部分航班服務的計畫。

代表空服員談判的加拿大公共服務雇員工會（CUPE）主席韓考克（Mark Hancock）對記者說，「必須在談判桌上找到」解決方案，工會不會遵守仲裁機構的裁決。

他強調，「我們誰都不想違法」，但是維護於航班延誤期間被要求投入地勤工作數小時卻「分文未得」的會員權益，工會不會退縮。

韓考克說：「如果加拿大航空以為飛機能在今天下午照常起飛，那就大錯特錯。」

工會今天稍晚表示，已恢復與加航談判，作為「持續試圖達成公平協議」的一環。