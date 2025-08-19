日警大陣仗派80人赴柬埔寨 將押送29名日籍詐欺犯嫌回國

日本愛知縣警方今天大陣仗派出約80名搜查人員從日本飛往柬埔寨辦案，預計把疑似被關在當地詐欺據點的29名日本人押送回國，並以詐欺罪嫌逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，搜查相關人士透露，這29人年齡介於10幾歲到50多歲，今年5月被關在靠近泰國邊境的柬埔寨西北部城市巴比（Poipet）一處疑為詐欺據點的地方。

這些人涉嫌假冒警察等，打電話給日本關東地區的民眾騙取現金，愛知縣警方已經取得這29人的逮捕令。

這29名日籍犯嫌已被移送到柬埔寨首都金邊的收容設施。日本警方為了押送犯嫌，今天上午派員從愛知縣的中部國際機場出發，飛往柬埔寨。

日本警方預計在近日把這些犯嫌押送回日本，並解析在當地扣押的電腦與手機等用品，進一步調查以海外為據點的詐騙集團。