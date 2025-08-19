泰國建佛寺酷似吳哥窟 柬埔寨批文化竊盜

在泰國與柬埔寨今年7月底爆發邊境衝突不久前，兩國便因泰國境內1座正在興建的佛寺而發生口角。這座佛寺外觀與柬埔寨世界文化遺產吳哥窟極為相似，引發抄襲指控。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，位於泰國武里喃省（Buriram）的普曼法寺（Wat Phu Man Fah）占地約3公頃，由砂岩磚砌成，從神話中的蛇神「那伽」（Naga）雕塑、牆上的浮雕到環繞主殿的迴廊，都與吳哥窟（Angkor Wat）極為相似。

吳哥窟建於12世紀，是高棉帝國一度稱霸東南亞的象徵。它備受柬埔寨高棉人珍視，甚至出現在柬埔寨國旗上。

泰國與柬埔寨5月因領土爭議陷入衝突，雙方關係急速惡化，兩國民眾對彼此的觀感更差，關於普曼法寺的爭議也隨之升溫。對柬埔寨而言，這座佛寺看起來就像泰國的挑釁。

在聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會7月舉行的會議中，柬埔寨文化藝術部長沙康納（Phoeurng Sackona）批評普曼法寺興建計畫是明目張膽的文化竊盜、不道德的仿製品，並警告這種行為將開創削弱世界遺產價值的先例。

泰國政府否認普曼法寺抄襲吳哥窟，宣稱這座佛寺是依照泰國遺跡與傳統建造，無意加深兩國間的隔閡。

泰國深受高棉帝國影響，有大量高棉式建築遺跡。有些建築分布在泰柬邊界，易使兩國陷入文化正統性之爭。

隨著普曼法寺的爭議延燒，來訪遊客激增。

1名在普曼法寺附近生活、工作的50多歲婦人表示，普曼法寺之前沒什麼信眾，但近期週末會有上千名遊客來訪，許多人是基於愛國情操而來。

普曼法寺的住持對此表達擔憂，他說，建寺旨在鼓勵增進信仰，「我很開心有更多信眾，但這不該變成政治爭端的工具」。