吸客新招！這家法餐廳推「瓶裝水菜單」 精品礦泉水最貴700元

為順應全球興起的無酒精飲食趨勢，位於英格蘭北部、米其林指南推薦的法式餐廳La Popote本周開始推出全英第一份「瓶裝水菜單」，提供七款精選礦泉水，成為餐飲界熱議焦點。

美國有線電視新聞網報導，這份水單網羅英國、法國、西班牙及葡萄牙等地的礦泉水，單瓶售價從5英鎊到19英鎊（約台幣200到700元）不等。

La Popote主廚羅林斯（Joseph Rawlins）回憶，他最初聽到「水單」的構想時覺得荒謬可笑，但實際嚐試後發現，水與起司、巧克力或火腿搭配，竟能如葡萄酒般盪盪出現出截然不同的風味。

最早向羅林斯提議水菜單的賓德（Doran Binder）說，水質風味的關鍵在「溶解於水中的總固體含量」（TDS），蒸餾水的TDS為零，適合清潔但對不利人體健康，海水處於另一個極端，TDS約3萬到4萬。

La Popote水飲的TDS值，從義大利Lauretana氣泡礦泉水的14，到法國Vichy Celestins的3300不等。其中微鹹的法國礦泉水與帕馬火腿搭配時，兩者風味會自然中和，讓口中的火腿餘韻更持久。

賓德指出，隨著康意識抬頭，愈來愈多消費者選擇無酒精飲料，酒單對這些人而言毫無吸引力，水單不僅能滿足他們的需求，更能為餐廳開啟新的營收來源。