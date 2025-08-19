快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

大阪道頓堀火災奪2命 失火建物消防檢驗曾不合格

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本大阪熱門觀光區道頓堀的大樓火警。法新社
日本大阪熱門觀光區道頓堀的大樓火警。法新社

日本大阪鬧區道頓堀昨天發生奪走2命的大火後，當地警消今天到現場勘驗。大阪市消防局指出，失火的2棟建物先前接受消防檢驗時，曾有6個項目不合格，後來僅改善部分項目。

道頓堀是許多國外觀光客常造訪的地區，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，而且僅相隔約一棟建築物。

「朝日新聞」與共同社報導，火舌昨天上午從大阪市中央區宗右衛門町的一棟建築物竄出，而宗右衛門町位在道頓堀北側。這場火災使2棟分別為5層樓與7層樓的建築物，共約110平方公尺被燒毀。火勢約莫在9小時後被撲滅。

大阪府警方與搜查人員等今天身著工作服與防護衣，上午到現場勘驗。

這場火災使昨天投入滅火行動的兩名消防員殉職，另外有4名消防員，以及1名女性被送醫治療。

大阪市消防局等單位說明，消防單位在滅火期間，失火建築物的5樓到6樓發生坍塌，殉職的兩名消防員在撤離途中受困在建物內，儘管後來在6樓獲救，但到院後仍宣告不治。

這兩棟建築物部分區域相連，為鋼筋混凝土建築。大阪市消防局也表示，2023年6月到現場檢查這兩棟建物時，確認出現6項違反消防法令的事項，包含部分區域未安裝火災警報器、未標示開啟逃生門的方式等。

大阪消防局事後要求建築物的管理者改善上述事項，不過僅有部分項目獲得改善。

