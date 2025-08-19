爆保存期限造假問題 日本超商Ministop停售飯糰

日本連鎖便利商店Ministop發現旗下門市有部分食品保存期限造假，已在1600家門市停售飯糰和其他熟食。

英國廣播公司（BBC）報導，Ministop發現，部分門市店員在食物做好之後1、2小時才貼上標籤，藉此拉長有效期限，也有一些門市在商品上架後以偽造日期重貼標籤。

據報日本有23家門市發生這類不當行為，包括在東京、京都、大阪等大城市。

Ministop多數門市自本月9日起暫停銷售飯糰，昨天進一步停售其他熟食，以便展開「緊急調查」。

Ministop昨天透過聲明表示：「我們向支持Ministop手作飯糰和便當的顧客所蒙受的極大不便誠摯道歉。」

聲明提到，目前沒有顧客通報健康問題。

Ministop在日本各地經營1800家以上門市，有別於其他大型連鎖超商的賣點之一是現做熱餐等新鮮食品。