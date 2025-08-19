日本2名自衛隊員受訓期間身亡 無明顯外傷

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本2名自衛隊員昨天在大分縣的陸上自衛隊演習場受訓期間，被人發現失去呼吸心跳，隨後宣告不治。陸上自衛隊表示，兩名死者當時均未持有武器且沒有明顯外傷，將調查死因。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊說明，事發地點位在大分縣的「日出生台演習場」，這兩人均為20多歲的三等陸曹（相當於他國下士），並在本月17日參加訓練時失聯。

經過搜索後，失聯的兩人18日凌晨被尋獲，不過他們當時都已失去呼吸心跳，且倒臥在地，隨後宣告不治。

陸上自衛隊也說明，他們隸屬於西部方面戰車隊，受訓時兩人一組偵察對方的戰車位置等，都未攜帶手槍等武器，也沒有明顯外傷。

他們失聯當天的17日，大分縣下午天氣狀況變得不穩定，縣內全境曾接獲「雷注意報」（日本氣象廳預測雷擊、突發強降雨、強風、冰雹等，恐危及人或建物時所發布），而且「日出生台演習場」周邊等地當天也曾打雷。

日本時事通信社報導，陸上自衛隊表示，當時的訓練是「潛入訓練」（不被敵方發現的狀況下接近目標），這兩人從本月17日開始，以「敵方角色」身分成對行動，未攜帶槍械、彈藥等武器。

兩名死者除了沒有明顯外傷，衣著也沒出現凌亂狀況，陸上自衛隊將成立事故調查委員會，調查詳細死因。

演習 日本 自衛隊

