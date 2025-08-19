快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

小熊誤闖日中學嚇壞學生！副校長憂母熊在場 急赴校園英勇對峙

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊誤闖岩手縣一所中學校園，引起虛驚。示意圖，非新聞當事熊。 圖／ingimage
小熊誤闖岩手縣一所中學校園，引起虛驚。示意圖，非新聞當事熊。 圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，8月18日8點前，岩手縣滝澤市一本木國中校舍內，突然發現闖入一隻小熊。當時校內正好有幾名學生，但幸好副校長及時挺身而出保護學生，無人受傷。

當時校內正值暑假期間，但仍有五名學生來校練習接力賽跑。校內監視器畫面顯示，一隻不到1公尺高的小熊出現在學校裡，徘徊一陣後消失在畫面中。此時，有學生從玄關探頭查看，另兩位剛到校的學生也察覺到異樣，慌張跑回玄關。學生們立即通知師長，副校長伊藤伸趕到現場時，發現小熊正待在通往體育館的走廊上。他立刻讓學生撤往鞋櫃旁的安全區域，自己則站在熊的面前，保護學生安全。

伊藤副校長回憶：「必須先確保學生安全，所以叫學生趕緊躲在安全的地方。因為附近可能還有母熊，所以有點擔心。」幸好副校長在短暫對峙後，嚇退了小熊，最後小熊從開著的緊急避難出口逃離校舍，驚魂才告一段落。學校隨即宣布取消當日的接力賽訓練，並請家長到校接回學生，確保安全。據了解，小熊是從為了排放濕氣而敞開的體育館側門闖入。

校方決定，在三天後的開學典禮前，全面封閉校舍的窗戶與出入口，不再進行開放式通風，避免類似情況重演。伊藤副校長也強調，未來會再次檢視校園門窗管理，並加強學生上下學時的安全導護措施。

岩手 日本

延伸閱讀

男性請育嬰假創紀錄！日本企業為「育兒員工」紓壓 開爸爸料理課

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

停駛列車引300人深夜暴動！鐵道迷搶拍衝入車道 驚動日本警方

全球爆紅「Labubu玩偶」成強盜目標 美國商店遭洗劫損失慘重

相關新聞

小熊誤闖日中學嚇壞學生！副校長憂母熊在場 急赴校園英勇對峙

根據日媒「FNN」報導，8月18日8點前，岩手縣滝澤市一本木國中校舍內，突然發現闖入一隻小熊。當時校內正好有幾名學生，但幸好副校長及時挺身而出保護學生，無人受傷。

經典警世寓言！《動物農莊》作者竟抹除妻子功勞

艾琳．歐肖內是英國作家喬治．歐威爾之妻，尤其對《動物農莊》的創作頗有貢獻，卻極少出現在歐威爾文字或後世傳記裡。

日本淘汰950萬台校園電腦 破兆元都市礦山流向海外？

你知道嗎？日本政府為全國小中學生配備的950萬台平板電腦，如今面臨汰換潮，可能將價值逾15兆新台幣的「都市礦山」資源拱手讓人。稀有金屬如金、銀、鈷潛藏其中，卻因法規鬆散與制度失衡大量出口海外。這不只是環保問題，更是國家資源安全與政策執行力的試煉。

縮短工時是國際趨勢？ 南韓地方政府試辦「周休2.5日」

南韓以工時長聞名，但首都首爾市附近的京畿道，6月率該國各行政區之先，試辦縮短每周40小時的法定工作時數，提供民間企業員工...

富士山河口湖開旅館亂砍鄰居樹 陸籍男遭判1年徒刑

在日本山梨縣河口湖町、一家由中國籍人士經營的旅館為了讓住客能夠看到富士山景色，擅自砍伐對門鄰居的23棵樹木，旅館經營者、...

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、飯店的廁所裡，常常可以看到「衛生紙被折成三角形」，很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾「不要擅自把衛生紙折成三角形」，這樣會讓人以為打掃完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。