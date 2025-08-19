小熊誤闖日中學嚇壞學生！副校長憂母熊在場 急赴校園英勇對峙

根據日媒「FNN」報導，8月18日8點前，岩手縣滝澤市一本木國中校舍內，突然發現闖入一隻小熊。當時校內正好有幾名學生，但幸好副校長及時挺身而出保護學生，無人受傷。

當時校內正值暑假期間，但仍有五名學生來校練習接力賽跑。校內監視器畫面顯示，一隻不到1公尺高的小熊出現在學校裡，徘徊一陣後消失在畫面中。此時，有學生從玄關探頭查看，另兩位剛到校的學生也察覺到異樣，慌張跑回玄關。學生們立即通知師長，副校長伊藤伸趕到現場時，發現小熊正待在通往體育館的走廊上。他立刻讓學生撤往鞋櫃旁的安全區域，自己則站在熊的面前，保護學生安全。

伊藤副校長回憶：「必須先確保學生安全，所以叫學生趕緊躲在安全的地方。因為附近可能還有母熊，所以有點擔心。」幸好副校長在短暫對峙後，嚇退了小熊，最後小熊從開著的緊急避難出口逃離校舍，驚魂才告一段落。學校隨即宣布取消當日的接力賽訓練，並請家長到校接回學生，確保安全。據了解，小熊是從為了排放濕氣而敞開的體育館側門闖入。

校方決定，在三天後的開學典禮前，全面封閉校舍的窗戶與出入口，不再進行開放式通風，避免類似情況重演。伊藤副校長也強調，未來會再次檢視校園門窗管理，並加強學生上下學時的安全導護措施。