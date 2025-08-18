縮短工時是國際趨勢？ 南韓地方政府試辦「周休2.5日」

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓每位員工去年平均總工時為1,865小時，在根據經濟合作發展組織（OECD）成員國中排名第六。美聯社
南韓每位員工去年平均總工時為1,865小時，在根據經濟合作發展組織（OECD）成員國中排名第六。美聯社

南韓工時長聞名，但首都首爾市附近的京畿道，6月率該國各行政區之先，試辦縮短每周40小時的法定工作時數，提供民間企業員工每周上班35小時、隔周工作四天，或每周工作四天半的選項。

這項計畫的目的是在2027年，分析生產力和員工滿意度的改變，期盼減少工時，以增進生活與工作的平衡，能產生正面效應，例如提高出生率。目前有67個中小企業和一個政府機關參與。

京畿道將補貼雇主每位員工每月26萬韓元（187美元）工資，前提是每人每周工時必須減少五小時。據韓媒報導，京畿道已編列80億韓元（577萬美元）於這項計畫。

根據經濟合作發展組織（OECD），南韓員工去年平均總工時為1,865小時，在36個可取得數據的OECD成員國中排名第六。OECD國家去年平均總工時為1,736小時。

南韓總統李在明也將工作型態的改革列為關鍵議題。他上個月強調，縮短工時是國際趨勢。

工時 南韓 首爾 李在明

