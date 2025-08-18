泰國試行外籍旅客加密貨幣兌換泰銖計畫 為期18個月
泰國官員今天表示，泰國將展開為期18個月的試辦計畫，允許外國旅客將加密貨幣兌換為泰銖在當地支付，這是振興泰國重要觀光產業的措施之一。
路透社報導，泰國財政部常務次長拉瓦隆（LavaronSangsnit）告訴媒體，單次兌換金額上限為55萬泰銖（約新台幣51萬元），以測試系統並防止洗錢，試辦期結束後，上限金額可能會重新評估。
這項測試計畫推出的時間，正值這個東南亞第二大經濟體的外國旅客人數下滑之際。
泰國財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）告訴媒體，旅客可透過泰國境內的加密貨幣交易平台完成兌換，資金隨後會流入線上錢包應用程式，旅客即可用於向當地商家付款。
皮猜說，「這項計畫將能支援旅遊業」，他補充，初期階段也有助於提高旅客消費。
泰國國家經濟和社會發展委員會（NationalEconomic and Social Development Council）今天將2025年全年外國旅客人次預測下修10%，至3300萬人。
這個預估數字遠低於2019年疫情前的高點，當時泰國創下3990萬外國旅客人次紀錄，創造1.91兆泰銖收入。
