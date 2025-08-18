泰國試行外籍旅客加密貨幣兌換泰銖計畫 為期18個月

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、飯店的廁所裡，常常可以看到「衛生紙被折成三角形」，很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾「不要擅自把衛生紙折成三角形」，這樣會讓人以為打掃完成。

2025-08-18 18:30