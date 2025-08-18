台灣青年馬尼拉之行 台商成功故事印象深

快訊

中央社／ 馬尼拉18日電

「台灣青年海外搭僑計畫」馬尼拉組學員即將結束馬尼拉之旅，學員表示獲益良多，台商在異鄉克服困難闖出一片天的過程，令人印象尤為深刻。

「台灣青年海外搭僑計畫」馬尼拉組計有11位學員，11日抵達馬尼拉，預定明天返回台灣，僑界今晚舉辦感恩暨惜別餐會，駐菲副代表楊登仕也到場互動。

學員長羅涓寧在餐會上說，此行不僅認識到菲律賓的人情與風貌，瞭解台灣人如何克服種種困難在異鄉闖出一片天，並且感受到僑界的關懷與期待，這些點滴都會成為大家未來前行的力量。

她說，此行發現菲律賓人非常熱情，馬尼拉沒有想像中的危險，但同時也在路邊看到一些菲律賓社會的狀況，如果未來有機會來這裡發展，將透過自己的專業與能力幫助這個國家，創造雙贏。

台北醫學大學學生林聖恩說，此行了解到台商們初到異鄉後如何站起來，紮根壯大並且組織商會，回饋菲律賓社會；其中1名年輕台商才來菲律賓8年左右，就已白手起家，經驗值得學習。

林聖恩觀察到，馬尼拉繁華的地方比想像中繁華，但貧富差距仍大，也看到慈濟基金會如何幫助菲律賓清寒學生赴台就學，然後回到菲律賓傳承所學，感動之餘讓大家更加珍惜台灣的幸福環境。

僑委會自2017年起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，選送台灣優秀大專院校學生於暑假期間出國交流，截至2025年，已選送665位學生，足跡遍及亞洲、美洲、大洋洲多個城市。

馬尼拉組今年拜會了多個台商團體、傳統僑社、台商工廠、駐菲代表處、亞洲開發銀行、亞洲自由民主聯盟、菲律賓慈濟基金會眼科中心、台灣農技團與多所學校，並參觀了西班牙王城區（Intramuros）。

台商 馬尼拉 菲律賓

