快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

西班牙野火蔓延歐羅巴山 關閉知名登山線聖雅各之路

中央社／ 雷昂18日綜合外電報導
西班牙野火影響多個省分。 歐新社
西班牙野火影響多個省分。 歐新社

西班牙延燒多日的野火今天蔓延至歐羅巴山（Picos de Europa）南側，西班牙政府宣布關閉知名的「聖雅各之路」（El Caminode Santiago）部分路線，這條古老的朝聖之路每年吸引大量遊客前來。

路透社報導，聖雅各之路連結法國與西班牙西部城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），據說聖雅各（St James）的遺骸埋葬於這座城市。卡斯提亞－雷昂自治區當局已關閉介於阿斯托加鎮（Astorga）與蓬費拉達鎮（Ponferrada）間約50公里的路線，並警告登山者「勿將（他們的）性命置於險境」。

聖雅各之路周遭的高速公路及鐵路也已關閉，這條古老的朝聖之路每年夏天吸引數以千計的遊客前來挑戰。

過去幾週在加利西亞自治區（Galicia）及卡斯提亞－雷昂自治區（Castile and Leon）有約20起野火事件，在連續16天的熱浪助長下，野火已燒毀逾11萬5000公頃土地。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser）：「過去20年我們沒經歷過這種火勢。這些大火有氣候變遷及強烈熱浪所引發的特徵。」

她表示，濃煙影響滅火直升機和滅火飛機救災工作。

西班牙軍方調派1900名軍人協助滅火。

1名消防員先前因消防車在埃斯皮諾索德康普魯多村（Espinoso de Compludo）附近的森林小路自撞喪生。目前已累計4名消防員殉職。

西班牙內政部長表示，自6月起已有92人因縱火嫌疑遭調查，27人被捕。

南歐正經歷20年來最嚴重之一的野火季，西班牙是災情最嚴重的國家之一。

根據自然與森林保護研究所（ICNF），今年截至目前為止，野火燒毀葡萄牙15萬5000公頃的土地，是2006年至2024年同期平均值的3倍。其中，約半數土地在過去3天燒毀。

羅布雷斯表示，除非高達攝氏45度的熱浪自今晚或明天起降溫，否則情勢不太可能好轉。

西班牙國家氣象機構1975年開始追蹤氣溫以來，本次是第3熱的熱浪，全國大部分地區都處於野火警戒。

熱浪 野火 西班牙

延伸閱讀

2長者基隆登山迷路打119求助 消防員山頂稜線找到人帶下山

「豎起中指」！ 美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

歐洲暖化速度冠全球！義大利最高溫48.8度 熱浪5件事一次看

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

相關新聞

富士山河口湖開旅館亂砍鄰居樹 陸籍男遭判1年徒刑

在日本山梨縣河口湖町、一家由中國籍人士經營的旅館為了讓住客能夠看到富士山景色，擅自砍伐對門鄰居的23棵樹木，旅館經營者、...

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、飯店的廁所裡，常常可以看到「衛生紙被折成三角形」，很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾「不要擅自把衛生紙折成三角形」，這樣會讓人以為打掃完成。

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲；香港則拿下亞軍，每1...

金價飆漲 南達州黑山「淘金熱」復燃 當地原住民擔心悲劇重演

大約150年前，淘金熱吸引不少民眾前來南達科他州黑山(Black Hills，又譯布萊克山)定居，追逐發財夢，但過程中卻...

永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

位於京都八瀨山麓的瑠璃光院，向來以「夢幻賞楓聖地」聞名，每到秋天紅葉如火，映照在鏡面桌上，整個房間彷彿渲染成一幅栩栩如生的畫。今年秋天，院方首度調整參拜規則，改以寄送明信片抽籤的方式決定誰能入內，使這趟紅葉之約更添一分難度與神祕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。