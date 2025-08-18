快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

富士山河口湖開旅館亂砍鄰居樹 陸籍男遭判1年徒刑

中央社／ 大阪18日專電
富士山示意圖。（歐新社）
富士山示意圖。（歐新社）

在日本山梨縣河口湖町、一家由中國籍人士經營的旅館為了讓住客能夠看到富士山景色，擅自砍伐對門鄰居的23棵樹木，旅館經營者、53歲中國籍男子郭亞川今天被判處1年有期徒刑、緩刑3年。法官批評他的「動機毫無值得同情之處，任性又自私」。

河口湖畔以富士山景色聞名，許多旅館、民宿都會主打從房間就能看到富士山景色的噱頭攬客。

根據朝日電視台報導，事件發生在3年多前，河口湖町有23棵樹木未經許可遭到砍伐，樹根還被灌入除草劑，經查背後指使人就是經營旅館、中國籍的郭亞川（日本名秋山雅治），他被以「毀損器物罪」起訴。

被擅自砍伐的樹木，正好長在郭亞川經營的旅館「雲之上富士酒店」正對面，為另一家公司所有。

這家旅館5年前開始營業，蓋在一處高台上，以能夠眺望河口湖與富士山景觀為最大賣點，目前仍在營業中。據稱，郭亞川為了改善旅館視野，擅自砍伐位於旅館正前方的樹木。

旅館的監視器清楚拍下有人鋸斷樹枝、拖行樹木的身影。從砍伐前後可以清楚對比，砍樹前的旅館，原本面向富士山的視線被密密麻麻的樹木遮蔽，砍樹後多出不少空隙，可以一眼望見河口湖與富士山。

甲府地方法院裁判長松本恭平今天判處郭亞川有期徒刑1年、緩刑3年。

判決指出，郭亞川為了讓住客從旅館能夠清楚看到富士山與河口湖，曾經與受害公司交涉砍樹，但雙方談判破裂，他最終決定自己動手。

松本表示，「只因為自己經營的旅館無法看見富士山，與受害公司協商砍樹又破裂，這樣的動機毫無值得同情之處，是任性自私的行為，應該受到嚴厲譴責」，但考慮到郭亞川承認指控並表現出悔意，決定判處其有期徒刑1年、緩刑3年。

富士山

延伸閱讀

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離　業者回應了

憲兵殺死女同袍！2度性侵遺體遭判無期 判賠家屬410萬餘元

日本富士山拍照熱點相隔一年再現幕布 高度減近半遊客照打卡

酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

相關新聞

富士山河口湖開旅館亂砍鄰居樹 陸籍男遭判1年徒刑

在日本山梨縣河口湖町、一家由中國籍人士經營的旅館為了讓住客能夠看到富士山景色，擅自砍伐對門鄰居的23棵樹木，旅館經營者、...

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、飯店的廁所裡，常常可以看到「衛生紙被折成三角形」，很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾「不要擅自把衛生紙折成三角形」，這樣會讓人以為打掃完成。

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲；香港則拿下亞軍，每1...

金價飆漲 南達州黑山「淘金熱」復燃 當地原住民擔心悲劇重演

大約150年前，淘金熱吸引不少民眾前來南達科他州黑山(Black Hills，又譯布萊克山)定居，追逐發財夢，但過程中卻...

永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

位於京都八瀨山麓的瑠璃光院，向來以「夢幻賞楓聖地」聞名，每到秋天紅葉如火，映照在鏡面桌上，整個房間彷彿渲染成一幅栩栩如生的畫。今年秋天，院方首度調整參拜規則，改以寄送明信片抽籤的方式決定誰能入內，使這趟紅葉之約更添一分難度與神祕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。