日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、飯店的廁所裡，常常可以看到「衛生紙被折成三角形」，很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾「不要擅自把衛生紙折成三角形」，這樣會讓人以為打掃完成。

綜合日媒報導指出，在日本的飯店或餐廳裡，很多清潔人員打掃完廁所，都會把衛生紙折成三角形，標記為「完成打掃」的符號，也讓遊客可以安心上廁所，認為「廁所打掃乾淨了」。

這種方法體現出日本敬業的待客精神，因為清潔人員在把衛生紙折成三角形之前，會把雙手清潔乾淨，並戴著手套折好衛生紙，如此一來，廁所看起來乾淨又整潔，衛生紙補充完折了三角形，也象徵儀式感跟住宿品質。

不過許多民眾會在上完廁所後，也跟著把衛生紙折成三角形，這讓業者很困擾，像是日本青森縣十和田市溫泉民宿「南部屋」，近日就在社群平台X（以前為Twiiter）指出，請民眾不要自行將廁所衛生紙折成三角形。

業者解釋，原本三角形是房務人員打掃後，以潔淨的雙手折成的標記，但很多民眾在不確定手是否洗乾淨的情況下，擅自折三角形的話，可能會讓下一位如廁的使用者有衛生疑慮，反而讓大家不敢用衛生紙了。

以前就有關於日本衛生紙折成三角形的討論，曾有日本網友拍下醫院廁所公告，內文寫著「請勿將衛生紙折成三角形，因為尚未洗手前折成三角形，容易讓糞便和尿液上細菌傳播機率提高」。