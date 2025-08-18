全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲。圖為摩納哥市的摩納哥灣。路透
每日郵報分析聯合國數據指出，全球人均百歲人瑞最多的國家是摩納哥，每10萬人有近950人超過100歲；香港則拿下亞軍，每10萬人有124人是百歲人瑞，鄰國日本僅排名第4名，而台灣是第23名，每10萬人約有26.8人超過百歲。

人均百歲人瑞指的是地區內每10萬人有多少超過百歲的人，因為各國人口數量懸殊，直接比總數不公平，因此比較各國長壽人口的密度。

根據報導，目前全球約60萬名百歲人瑞，其中有12萬人居住在日本。不過，百歲人瑞密度最高的國家是摩納哥，其後依序為香港、法國海外省瓜德羅普、日本與烏拉圭。日本每10萬人有97.83名百歲老人。

摩納哥位於地中海沿岸，由於幾乎沒有所得稅、遺產稅與資產轉讓稅，再加上經常舉辦一級方程式（F1）等高端賽事，長年吸引全球富豪在此定居，因此又號稱是全球超級富豪的遊樂場。

在這項數據中，台灣每10萬人有26.8人超過100歲，目前全台有6222名百歲人瑞，排在第23名。

專家分析，百歲人瑞的增加與生活習慣改變有關，例如吸菸率下降，以及勞動環境和醫療服務的改善。

