永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。紀念碑發起人指出，每個磚塊都代表著一個蒙應允的祈禱，並引發人們有意義的思考。

10萬份祈禱回應

《基督郵報》報導，「永恆的禱告應允牆」 (The Eternal Wall of Answered Prayer) 是一條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，其將建造在英國伯明罕附近的兩條高速公路之間。外觀上，永恆之牆由一百萬塊磚塊組成，它沒有起始點並非常巨大，直徑達80公尺，高度達50公尺。

未來，這項作為紀念碑的公共藝術作品，遊客可以將手機對準牆上任何磚塊，並透過應用程式技術存取個人的祈禱見證。如今，數位檔案中已收到超過10萬份祈禱回應，意味著距離收集25萬個故事的目標完成快一半。

主辦單位表示，祈禱內容包括來自世界各地的見證，包括身體康復、財務突破、婚姻修復、浪子回家，以及其他歸因於祈禱的個人經歷。

祈禱有功效

《基督教日報》報導，這項倡議不僅是一個建設項目，更是旨在集體努力記錄信仰中的實踐。對此，永恆之牆傳達的宗旨為：「每則故事都像一塊紀念碑，切實提醒人們祈禱是有功效的。」

隨著公眾參與度不斷提高，永恆之牆紀念碑發起人甘布爾表示，這座地標建築是多麼宏偉，而磚塊卻是多麼小巧，但每個磚塊都代表著一個蒙應允的祈禱，並引發人們有意義的思考。

【更多精采內容，詳見 】