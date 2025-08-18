快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國「永恆的禱告應允牆」已收到世界各地逾十萬份祈禱回應。（Photo from Eternal Wall of Answered Prayer）
英國「永恆的禱告應允牆」已收到世界各地逾十萬份祈禱回應。（Photo from Eternal Wall of Answered Prayer）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。紀念碑發起人指出，每個磚塊都代表著一個蒙應允的祈禱，並引發人們有意義的思考。

10萬份祈禱回應

基督郵報》報導，「永恆的禱告應允牆」 (The Eternal Wall of Answered Prayer) 是一條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，其將建造在英國伯明罕附近的兩條高速公路之間。外觀上，永恆之牆由一百萬塊磚塊組成，它沒有起始點並非常巨大，直徑達80公尺，高度達50公尺。

未來，這項作為紀念碑的公共藝術作品，遊客可以將手機對準牆上任何磚塊，並透過應用程式技術存取個人的祈禱見證。如今，數位檔案中已收到超過10萬份祈禱回應，意味著距離收集25萬個故事的目標完成快一半。

主辦單位表示，祈禱內容包括來自世界各地的見證，包括身體康復、財務突破、婚姻修復、浪子回家，以及其他歸因於祈禱的個人經歷。

祈禱有功效

基督教日報》報導，這項倡議不僅是一個建設項目，更是旨在集體努力記錄信仰中的實踐。對此，永恆之牆傳達的宗旨為：「每則故事都像一塊紀念碑，切實提醒人們祈禱是有功效的。」

隨著公眾參與度不斷提高，永恆之牆紀念碑發起人甘布爾表示，這座地標建築是多麼宏偉，而磚塊卻是多麼小巧，但每個磚塊都代表著一個蒙應允的祈禱，並引發人們有意義的思考。

【更多精采內容，詳見

英國 婚姻 藝術作品

延伸閱讀

2025網友激推台東住宿TOP6｜親子友善、海景第一排、熱氣球景觀房全包，住這幾間浪漫到不想退房！

影／大阪唐吉訶德旁傳火警 濃煙狂竄一棟樓高！2人受傷送醫

華人設計師王大仁家族 950萬購紐約華埠地標匯豐大樓

高雄鳳山高中50年蔣公銅像拆了 校友嘆「青春的地標沒了」

相關新聞

對抗威權！印尼「航海王旗幟運動」用海盜旗反政府

8月17日是印尼獨立日，每年都會舉行盛大慶祝活動，紀念1945年8月17日宣布獨立的歷史時刻。然而今年獨立日前，全國卻出現大量來自日本動漫畫《航海王》的標誌。

永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

位於京都八瀨山麓的瑠璃光院，向來以「夢幻賞楓聖地」聞名，每到秋天紅葉如火，映照在鏡面桌上，整個房間彷彿渲染成一幅栩栩如生的畫。今年秋天，院方首度調整參拜規則，改以寄送明信片抽籤的方式決定誰能入內，使這趟紅葉之約更添一分難度與神祕。

男性請育嬰假創紀錄！日本企業為「育兒員工」紓壓 開爸爸料理課

根據日媒「FNN」報導，日本近年來鼓勵男性多參與育兒與家務，厚生勞動省統計顯示，2024年度男性休育嬰假的比例為40.5％，創下歷年來最高的紀錄。但在眾多家務項目中，最讓爸爸們頭痛的往往是「做菜」。因此，人力派遣公司 PERSOL Holdings 特別舉辦「育兒爸爸料理教室」活動，邀請正在休育嬰假的男性員工挑戰下廚，藉此幫助他們減輕心理壓力，也能讓育兒經驗更完整。

看日本有錢人怎麼利用日常三餐 培養孩子持續幸福感

從「三餐的選擇」來學習有錢人的人生哲學。長年在上流社會擔任管家的新井直之說，日常有外食機會，富有家庭會刻意帶孩子去速食店或家庭餐廳，乍看之下與他們的財力不符，其實背後有極明確的想法，普通人也能實踐。

「TAIWAN PLUS」4天吸10萬人次 成世博外最夯「台灣館」

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」活動歷時4天，總計突破10萬人次參與，與同樣登陸日本大阪的「WeTAIWA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。