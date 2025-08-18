從delulu到skibidi 劍橋線上辭典收錄α世代流行語

快訊

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

劍橋大學出版社今天表示，過去一年，劍橋線上辭典新增的6000個字詞中，包括skibidi、delulu和tradwife等Z世代與α世代流行詞彙。

法新社報導，劍橋大學出版社（CambridgeUniversity Press）指出，tradwife是traditional wife（傳統妻子）組合而成的新創字，反映出一種在Instagram和TikTok上逐漸興起、具爭議性的潮流，倡導女性回歸傳統的性別角色分工。

根據劍橋線上辭典，skibidi這個因網路迷因流行起來的單字具有不同含義，可以用來表示「很酷」或「很糟糕」，或者根本沒有實際意義。

這個單字最早來自YouTube動畫「馬桶人」（Skibidi Toilet），與社群媒體上流行的「腦腐」（brain rot）內容相關，在高度數位化環境下成長的α世代中蔚為風潮。

劍橋線上辭典將delulu定義為一個人過度樂觀、活在自己的幻想世界中，或是對某件事情抱持著不切實際的期望，這個詞源自delusional（妄想的）。

劍橋線上辭典援引澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）2025年在國會演說中提到delulu with nosolulu為例，意思是「純屬妄想，毫無解方」。

劍橋辭典「詞彙學習計畫」（Lexical Programme）經理麥金塔許（Colin McIntosh）說：「不是每天都會看到像skibidi和delulu這類詞彙被收進劍橋辭典。」

「我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。網路文化正在改變英語，觀察並在辭典中記錄這種影響，非常有意思。」

其他新增詞彙還包括lewk，意指獨特的時尚造型，因美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul'sDrag Race）而流行；以及inspo，它是inspiration（靈感）的縮寫。

而居家辦公文化則催生出mouse jiggler（滑鼠游標移動器）一詞，意思是當你沒在工作時，讓電腦滑鼠保持活動假裝自己在線的方法。

此外還有forever chemical（永久性化學物質），意指長期存在於環境中的人造化學物質。隨著人們對氣候變遷對人類與植物健康造成不可逆影響的擔憂與日俱增，這個字詞正日益受到關注。

劍橋 妄想 網路

