西班牙20起重大野火肆虐 政府再派500軍人撲救
西班牙各地今天發生20場重大野火，酷熱天候阻礙打火工作，政府緊急增派500名軍人支援救火任務。
路透社報導，在西北部加利西亞自治區（Galicia），數起野火已匯聚成為更猛烈火勢，迫使通往當地的公路封閉、鐵路服務中斷。
南歐正經歷20年來最嚴峻野火季之一，西班牙是受災最嚴重國家之一。僅過去1週就有3人葬身火窟，燒毀逾11萬5000公頃土地，鄰國葡萄牙同樣也在奮力對抗蔓延的火勢。
西班牙國家氣象局（AEMET）表示，今天部分地區氣溫預計將飆升至攝氏45度。
總理桑傑士（Pedro Sanchez）在重災區奧倫塞（Ourense）舉行記者會時說：「還有好些時日會充滿挑戰，很遺憾天氣情況對我們不利。」
他宣布增派軍隊支援。目前部署西班牙各地救災的軍人總數已來到1900人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言