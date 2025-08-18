西班牙20起重大野火肆虐 政府再派500軍人撲救

快訊

中央社／ 西班牙比拉爾德沃斯17日綜合外電報導

西班牙各地今天發生20場重大野火，酷熱天候阻礙打火工作，政府緊急增派500名軍人支援救火任務。

路透社報導，在西北部加利西亞自治區（Galicia），數起野火已匯聚成為更猛烈火勢，迫使通往當地的公路封閉、鐵路服務中斷。

南歐正經歷20年來最嚴峻野火季之一，西班牙是受災最嚴重國家之一。僅過去1週就有3人葬身火窟，燒毀逾11萬5000公頃土地，鄰國葡萄牙同樣也在奮力對抗蔓延的火勢。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，今天部分地區氣溫預計將飆升至攝氏45度。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）在重災區奧倫塞（Ourense）舉行記者會時說：「還有好些時日會充滿挑戰，很遺憾天氣情況對我們不利。」

他宣布增派軍隊支援。目前部署西班牙各地救災的軍人總數已來到1900人。

